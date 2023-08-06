Sakine Garipoğlu'nun paylaşımına Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından tepki

2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Hala yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdanı de değil. Aile çok hoşnutsuz, kamu vicdani da rahatsız" dedi.

2009 yılında katledilen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı ve Karabulut'un otopsi raporuna gönderme olduğu iddia edilen paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşıma tepki gösteren Epözdemir, suçun şahsiliğine dikkat çekerek "Özellikle bu gibi olaylarda ailelerin ve ilgililerin çok daha hassasiyet gösterilmesi lazım" dedi.

Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan Rezan Epözdemir, "Cinayetin işlendiği evdeki kanlı kanepe üstünde poz vermek kabul edilebilir değil, vicdani değil" ifadesini kullandı.

Epözdemir, şunları söyledi:

"Ailenin sosyal medyada ve diğer mecralarda yaptığı paylaşımlar gerçekten kamuoyu vicdanini rahatsız ediyor. Müvekkil aile ciddi bir travma yaşıyor ve bu insanlar hala öfkeli. Cinayetin işlendiği evdeki kanlı kanepe üstünde poz vermek kabul edilebilir değil, vicdani değil. Maktulenin boynunda ters v varken son gündeme gelen görüntüyü paylaşmak ya da fütursuzca eğlence fotoları paylaşmak... Şüphesiz ceza hukuku anlamında suç ve cezada şahsilik evrensel prensiptir. Ama bununla birlikte özellikle bu gibi olaylarda ailelerin ve ilgililerin çok daha hassasiyet göstermesi lazım. Sizin kızınız katledilmiş, siz hala her gün kızınızı rüyanızda görüyorsunuz, karşı taraftaki aile bırakın özür dilemeyi tazminat davası sonuçlarından kurtulmak için mallarını kaçırmış, yargıyı manipüle etmeye çalışmış, 197 gün boyunca Cem Garipoğlu gibi bir caniyi saklamış, baba kendisi tahliye olabilmek için Cem Garipoğlu'nu teslim etmiş... Hala yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdanı de değil. Aile çok hoşnutsuz, kamu vicdani da rahatsız."

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuş, Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ise 2021'de Instagram hesabından bir aile fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğraftaki koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuk olduğu hala kan izlerinin durduğu iddia edildi. Koltuğu atmadıkları gibi üzerinde de gülerek poz veren Garipoğlu ailesi tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan Sakine Garipoğlu'nun dün yaptığı paylaşımla da Karabulut’un otopsi raporuna gönderme yaptığı iddia edildi. Bir büstün boğazında V şeklinde duran makas paylaşan Garipoğlu, tepki sonrası hesabını kapattı.