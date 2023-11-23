Şampiyona Elemelerinin Z Raporu: İlk defa lider gidiliyor

Spor Servisi

EURO 2024 elemelerinde mücadele ettiği D Grubu’nu lider tamamlayan ve bir ilki gerçekleştiren Türkiye Ulusal Futbol Takımı, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu’nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı. Hırvatistan ise 16 puanla Türkiye’nin ardından Almanya biletini aldı. Grubu Galler 12, Ermenistan 8 ve son sıradaki Letonya 3 puan ile tamamladı.

Türkiye oynadığı 8 maçta 14 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Ulusal takım attığı 14 golün 9’unu evinde, 5’ini ise deplasmanda kaydetti. Milli takımın, grup maçlarında gol atamadığı ve kaybettiği tek karşılaşma, Hırvatistan’a Bursa’da 2-0 mağlup olduğu mücadelede oldu. Kırmızı-beyazlılar, 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Ay-yıldızlı ekip Türkiye’de oynanan Galler ve Letonya ile deplasmanda oynanan Hırvatistan maçlarında gol yemedi.

Stefan Kuntz ile grup macerasına başlayan Ulusal takım, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile grupları tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 10 puan topladı. Bu maçlarda 8 gol atan Türkiye kalesinde ise 6 gol gördü. Kuntz’un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella grup maçlarına 2’de 2 ile başladı. Montella’nın galibiyet serisi, Galler beraberliği ile son buldu. Türkiye, Montella yönetiminde 3 maçta 7 puan toplayarak EURO 2024’ün yolunu lider olarak tuttu.

TÜRKİYE 2. TORBADA

Kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Grubunu lider olarak tamamlayan Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Torbalarda şu takımlar yer alıyor:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off’tan gelecek 3 takım.

KURA 2 ARALIK’TA ÇEKİLECEK

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık’ta Hamburg’da gerçekleştirilecek. Almanya’daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih’teki Allianz Arena’da, final karşılaşması ise Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.