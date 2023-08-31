Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün çekilecek: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bu akşam çekilecek. 4. torbada yer alan Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi, saat 19.00'da Monaco'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun da tamamlanmasıyla turnuvaya katılacak 32 takım belli oldu. 8 grupta 4'er takımın yer alacağı grup aşamasının kura çekimi bu akşam saat 19.00'da Fransa'nın Monaco kentinde yapılacak.

Aynı ülkenin takımları aynı grupta yer almayacak. Turnuvaya katılan 32 takım ve torbalara göre dağılım şu şekilde:

1. Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

2. Torba: Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Arsenal, Leipzig

3. Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV Eindhoven, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Newcastle United, Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Royal Antwerp.

Şampiyonlar Ligi grup maçlarının tarihleri ise şu şekilde:

1. maç günü: 19-20 Eylül

2. maç günü: 3-4 Ekim

3. Maç günü: 24-25 Ekim

4. maç günü: 7-8 Kasım

5. maç günü: 28-29 Kasım

6. maç günü: 12-13 Aralık

HER GALİBİYET 2,8 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesiyle 15.6 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlarda alacağı her galibiyette 2.8 milyon euro, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.

Toplamda 17. kez turnuvaya katılan Galatasaray, en son 4 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Real Madrid, PSG ve Brugge ile aynı grupta yer alan Galatasaray, sadece 1 gol attığı ve 2 puan topladığı turnuvayı son sırada tamamlamıştı.