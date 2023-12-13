Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan 14 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan 14 takım belli oldu. Son 2 takım bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk 2'de yer alarak son 16 turuna kalmayı başaran 14 takım belli oldu. Son 2 takım ise bu akşam oynanacak maçların ardından kesinleşecek.

Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda dün oynanan maçlar sonucunda gruptan çıkan iki takım Bayern Münih ve Kopenhag oldu. Son maça kadar ikincilik şansını sürdüren Galatasaray, Danimarka'dan 1-0 mağlubiyetle döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester'ın kendi sahasında Bayern Münih'e kaybetmesinin ardından 3'üncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

Dün oynanan maçlar sonunda 4 gruptaki bütün maçlar tamamlandı. Şu ana kadar gruptan çıkmayı garantileyen takımlar şunlar:

Bayern Münih

Kopenhag

Arsenal

PSV Eindhoven

Real Madrid

Napoli

Real Sociedad

Inter

Atletico Madrid

Lazio

Dortmund

Manchester City

Leipzig

Barcelona

SON 2 BİLET İÇİN 5 ADAY

Bu akşam oynanacak maçlar öncesi 5 takımın son 16 için kalan 2 bileti kazanma ihtimali bulunuyor. F Grubunda PSG, Newcastle United ve Milan'ın son 16'ya kalma ihtimali mevcut.

PSG, bu akşam deplasmanda Dortmund'u mağlup etmeyi başarırsa grup liderliğini de Alman ekibinden alacak.

Öte yandan H Grubunda da Porto ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak maç grup ikincisini belirleyecek.

Atletico Madrid ve Lazio ise İspanya'da grup liderini belirlemek için mücadele edecek. Lazio gruptan lider çıkmak için kazanmak zorunda.

REAL MADRİD'DEN 6'DA 6

Grup maçları sonunda şu ana kadar 6'da 6 yapan tek takım İspanyol devi Real Madrid oldu. Bu akşam oynanacak maçlar öncesinde yalnızca Manchester City'nin 6'da 6 yapma şansı bulunuyor.