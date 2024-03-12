Samsun'da bir imam, görevli olduğu camide ölü bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi’ndeki Göksun Camii’nde görev yapan imam intihar etti.

Samsun’un bir imam görev yaptığı camide intihar etti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi’ndeki Göksun Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli imam Hasan Ocak (45), intihar etti.

İkindi namazına gelen cemaat imamın kendini astığını fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak’ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.