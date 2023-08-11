Samsun'da deniz kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesi sahilinde Savaş Aydın'ın (39) cansız bedeni bulundu.

Samsun'da sahil kenarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Olay, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edidi. Adının Savaş Aydın olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Aydın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.