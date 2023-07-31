Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi

Müzisyen Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdiğini duyurdu. Sezen'in tedavisi sürüyor.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Gökhan Sezen, 29 Temmuz Cumartesi sabahı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren Sezen'in tedavisi Bodrum Amerikan Hastanesi'nde devam ediyor.

Sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından takipçilerine bilgi veren Sezen şunları söyledi:

"29 temmuz cumartesi sabahı 8.30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması sonucunda kısmı bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Amerika'n Bodrum hastanesinde tedavi altında tutulmaktayım. Görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım."

Gökhan Sezen, önümüzdeki hafta için planladığı konserlerini iptal etti. gerçekleşmesi planlanan konserlerini de iptal etmek zorunda kaldı.

1977 doğumlu Gökhan Sezen, 2002'de TRT asli kadrosuna katıldı. 2011'de TRT’nin ilk defa düzenlediği müzik ödüllerinde En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçı ödülünü kazanan Sezen, 2018'de TRT'den istifa etti.