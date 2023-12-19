Sanatçılardan Bakan Tekin'in görevden alınması için çağrı

İçerisinde sanatçıların, yazarların, şairlerin ve aydınların bulunduğu Sanatçılar Girişimi, tarikatlarla ilgili, "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınması için çağrıda bulundu.

İçerisinde sanatçıların, yazarların, şairlerin ve aydınların yer aldığı Sanatçılar Girişimi, tarikatları savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınmasını istedi.



Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sanatçılar Girişimi, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in görevden alınması için çağrıda bulundu.

"Milli eğitim bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensellik, Atatürkçülük Ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şu sözlere yer verildi.

"Böyle bir kişi milli eğitim bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını ,velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, Sevgili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıları , yazarları, şairleri, aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz."

Yapılan açıklamada imzası bulunanlar şöyle:

Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Erdal Atabek, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mehmet Aksoy, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Saltık,Prof. Dr Kemal Özmen, Prrof. Dr, Onur Bilge Kula, Prof. Dr.Erendiz Atasü, Alper Akçam, Salih Turan, Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Tuna Kiremitçi, Salih Güney, Müjde Ar, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Tülay Ferah, Ayhan Gülsoy,Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Orhan Alkaya, Cevat Turan, Mustafa Balbay, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Nebil Özgentürk ,Öner Yağcı, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Gani Cansever, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut, Erhan Doğan, Adil Salih , Mustafa Köz, Nevzat Çelik.