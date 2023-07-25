Sanayide kapasite kullanım oranı sınırlı arttı

Merkez Bankası, 2023 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre sınırlı bir artışla 0,3 puan yükselişle yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 25.07.2023 10:59 Giriş: 25.07.2023 10:59

Güncelleme: 25.07.2023 11:15 Kaynak: İHA