Sanayide kapasite kullanım oranı sınırlı arttı
Merkez Bankası, 2023 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre sınırlı bir artışla 0,3 puan yükselişle yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı.
ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ DÜŞÜK
İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlardan elde edilenlere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.
TÜKETİM MALLARINDA DÜŞÜŞ
KKO temmuzda yatırım mallarında 0,4 puan artışla 79,6’ya çıktı.
Ara mallarında 0,1 puan azalışla 76,1’e gerileyen KKO, dayanıklı tüketim mallarında 74,6 puanla sabit kalırken dayanıksız tüketim malları ise 0,7 puan azalışla 73,2’ye geriledi. Tüketim mallarında ise 0,6 puan düşüşle 73,4’e indi.