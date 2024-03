Sandık başında renkli görüntüler: Kral kostümü, Adana Demirspor forması, kovboy kıyafeti...

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına gitti. Bazı seçmenler ise seçim tercihi ile değil, oy kullanmaya gittiği kıyafet ile dikkat çekti. Adana'da bir yurttaş oy kullanmaya Kral tacı ile giderken, oyunu İstanbul'da kullanan oyuncu Serenay Sarıkaya ise Adana Demirspor forması giydi. İzmir'de ise binicilik antrenörü Faruk Ceren, oy kullanmaya kovboy kıyafeti ile gitti.

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için sandık başında.

61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Oy verme işlemi devam ederken bazı seçmenlerin sandığa giderken tercih ettikleri kıyafetler ise dikkat çekti.

Sandık başına ilginç kıyafetler ile giden bazı yurttaşlar şu şekilde:

SERENAY SARIKAYA ADANA DEMİRSPOR FORMASIYLA OY KULLANDI

Fotoğraf: DHA

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy vermeye Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelmesi de dikkat çekti.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan ünlü oyuncu, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi.

Adana Demirspor forması giymesi ile ilgili de Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yöneltilen sorular üzerine konuşmasına şöyle devam etti;

"İyiyim, keyfim yerinde. Hiçbir dert yok, rahatım. Ufak koşuşturmacalar var. Henüz çalışmıyorum ama yazın herhalde çalışmaya başlayacağım. KGKG'nin ikinci sezonuna devam edeceğiz. Onu çekmeye başlayacağız. Onun haricinde yeni bir şey yok şu anda. Şahmaran'ın ikinci sezonu çıkacak. KGKG'nin birinci sezonu çıkacak. Avukat Leyla rolünde göreceksiniz beni bu sefer. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Heyecanlıyım, ekip çok tatlı bir ekip. O yüzden neşeli bir şeyin çıktığına inanıyorum.

MADEN KIYAFETİ İLE SANDIK BAŞINDA

Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan madenci Muhammet Kaya (35), işçi elbisesi, bareti ve kemençesiyle sandık başına gidip oy kullandı. Kemençesini çalıp mahallesinde yürüyen Kaya, "Biz madenciler olarak sadece maden ocaklarında değil, imkan verildiğinde her yerde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA

Kentte yaşayan ve TTK'de çalışan 10 yıllık madenci Muhammet Kaya, işçi elbisesi, bareti ve kemençesiyle Rat Mahallesi'nde eski karakol binasına kurulan sandıkta oy kullanmaya gitti. Sandığa yürürken kemençesini çalan Kaya, "Bugün madenci elbisesiyle gelme sebebim, madencilerin her zaman her yerde hatırlanmasını sağlamaktır. Benim bir sloganım var, 'Madenci her yerde' diye. Bugün de madencilerin her yerde olduğunu gösterdim. İyi günde kötü günde madenciler her yerde, vatanının hizmetinde. Sadece şahsım olarak değil, bütün madenciler olarak düşünelim. Biz madenciler olarak sadece maden ocaklarında değil, imkan verildiğinde her yerde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, depremde de olduğu gibi. Nerede imkan verilirse, madenci koromuz da var. Biz madenciler elimizden gelen her şeyi, gereği neyse yaparız. Adaylara başarılar diliyorum. Doğru dürüst, ilkeli bir seçim olsun" diye konuştu.

EFE KIYAFETLERİ İLE OY KULLANDILAR

Aydın'ın Germencik ilçesinde ise bazı seçmenler, efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti.

Germencik'in kırsal Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, sandık başına efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti.

Fotoğraf:DHA

Körüklü çizme, 'potur' diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen seçmenler, büyük ilgi topladı. Mehmet Sarı, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyleyerek, her seçimde bu kıyafetlerle oy kullanmaya gittiklerini söyledi.

İZMİR’DE KOVBOY KIYAFETİ

İzmir'in Bornova ilçesinde ise binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, atına binerek oy kullanmaya gitti.

Yurttaşların ilgiyle izlediği olayda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’de milyonlarca yurttaş bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa koşarken, İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında atıyla oy kullanan Faruk Ceren yine renkli görüntülere imza attı. Yaka Mahallesi'nde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren (48), oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde giderken, öğrencisi (12) Karya Kulapa da kendisine atla birlikte eşlik etti. 'Karamel' ve 'Kara İnci' adlı atlarıyla okula giden Ceren, sandığa gidip oyunu da kullandı.

Fotoğraf: AA

Oy kullanmaya atıyla giden binicilik antrenörlüğü yapan 48 yaşındaki Faruk Ceren, “Demokrasinin gerekliliklerini bir kez daha yerine getirmek için buraya bir kez daha gelmiş olduk. Burası Yakaköy, bu gördüğünüz birbirinden güzel canlı dostlarımızla tekrar okulumuza kadar geldik. Seçim herkes için hayırlı uğurlu olsun. Burada atları ön plana çıkarmak istiyorum. Farkındalığı bir kez daha yansıtmak için bu birbirinden güzel canlıları herkes sevsin istiyorum” dedi.

Öte yandan, 12 yaşındaki öğrencisi Karya Kulapa da, Faruk Ceren’den eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu böyle bir deneyim yaşadığı için kendini çok şanslı hissettiğini ifade etti.

63 YAŞINDA KRAL KOSTÜMÜ İLE OY KULLANDI

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti.

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullanan Ünal, hafta sonları genelde yöresel kıyafetleri tercih ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Adana'nın tarihi Büyüksaati'nde yöresel kıyafetler giyerek zaman geçirdiklerini anlatan Ünal, "Bugün de seçim günü. Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim. Şimdi tarihi Büyüksaat'e gidip arkadaşlarımla oturacağım, iftarı bekleyeceğiz. Tespihim çok dikkat çekiyor. Tespih olmazsa olmazımdır. Evden çıkarken kimliğimi unuturum ama tespihimi unutmam." diye konuştu.

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.

Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum" dedi.