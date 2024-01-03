SANKON, Arap ülkelerine 2024 ihracat hedefini açıkladı: 25 milyar dolar

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Çelebioğlu, 2024’de Arap devletlerindeki ihracat hedeflerinin 25 milyar dolar, Afrika devletlerinde ise 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bünyesinde 25 binden fazla yurtiçi ve yurtdışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), 2024 yılında Arap ve Afrika devletlerine ihracat hedefini açıkladı. Arap devletlerindeki ihracat hedefini 25 milyar dolar olarak belirleyen konfederasyon, Afrika devletlerindeki ihracat hedefini ise 10 milyar dolar olarak belirledi.

Genel Merkezi Ankara’da olan ve Birleşmiş Milletler örgütüne üye 193 dünya devletinin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan SANKON, Afrika kıtasında, Arap yarımadasında, Orta Asya Türk devletlerinde, Avrupa kıtasında, Asya kıtasında, Pasifik ve Karayip ülkelerinde faaliyet gösteren, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak faaliyette bulunuyor. Türkiye ile dünya devletleri arasında fiziki ve online iş forumları, konferanslar ve toplantılar yaparak ekonomiye büyük katkılar sağlayan, yurt dışına Türk şirketlerini yollayan, aynı şekilde yurt dışından, Türkiye’ye yabancı şirketleri getiren, bünyesinde 25 binden fazla yurt içi ve yurt dışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan SANKON, 2024 yılında Arap ve Afrika devletlerindeki ihracat hedefini açıkladı.

"TÜRKİYE İLE ARAP DEVLETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA..."



Konfederasyonun Genel Başkan Yardımcısı Uğur Çelebioğlu, 2024’de Arap devletlerindeki ihracat hedeflerinin 25 milyar dolar, Afrika devletlerinde ise 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Çelebioğlu, “Genel Merkezi geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin destek ve katkılarıyla, SANKON ve Arap devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile Arap yarımadasındaki 22 devletle iş birliğine gitmiştir. İş adamları ve iş kadınlarından oluşan heyetler gittikleri Arap devletlerinde ticaret odaları, sanayi odaları ve ekonomik sivil toplum kuruluşlarıyla hükümetlerin bilgisi dahilinde işbirliği protokolleri imzalamıştır. Türkiye ile Arap devletleri arasında sağlık, savunma sanayi, kimya, gıda, otomotiv, inşaat malzemeleri, demir çelik ürünleri, makine ve teçhizat, imalat, tekstil, bilişim ve teknoloji, ithalat ve ihracat sektörlerinde güçlü iş birliği mevcuttur. SANKON üyesi yüzlerce şirket, Arap şirketleriyle Arap yarımadasında iş birliği yaptığı gibi, çok sayıda Arap şirketleri de Türkiye’de SANKON üyesi şirketlerle iş birliği yapmaktadır. SANKON, Türkiye ile 22 Arap devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğu uluslararası ekonomik işbirliği konferansları ve iş forumlarına bundan sonrada aynı hız ve kararlılıkla devam edecektir. Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin destek ve katkılarıyla, Büyükelçiliklerin programı ile bir grup iş insanıyla birlikte 22 Arap devletine ziyaretler gerçekleştirerek, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla iş birliği anlaşmaları yapacaktır. SANKON kuruluşu, Arap yarımadasında bulunan 22 devlette faaliyette bulunmaktadır. Arap yarımadasında bulunan 22 devletin isimleri ise şunlardır; “Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen” dedi.