Sansüre destek veren Tamer Karadağlı: Kararlı ve cesur adımlar atacağız

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Türk Tiyatrosunu yerli ve milli birikimle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl anlayışla sizlere yeniden merhaba diyoruz" diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun yeni binasında başlayan yeni sezon açılışında konuştu. "Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyunu öncesi konuşan Karadağlı, 'cesur, çoğulcu ve yenilikçi' olacaklarını söyledi.



Erzurum’da çok sayıda sanatçının yetiştiğini belirten Karadağlı, örnek olarak Arif Sağ, Aşık Reyhani, Erol Taş, Lemi Bilgin, Selçuk Yöntem, İbrahim Erkal ve Erdal Erzincan'ı saydı.

Geçtiğimiz haftalarda 'Kanun Hükmü' belgeselinin Altın Portakal Film Festivali seçkisine yeniden dahil edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tepkisiyle festival yönetimi tarafından tekrar yarışmadan çıkarılmasını destekleyen Karadağlı, Erzurum'da yaptığı konuşmada 'cesur ve kararlı' adımlar atmaktan bahsetti:

"Türk Tiyatrosunu yerli ve milli birikimle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl anlayışla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Hedefimiz bu anlayışı Dadaşlarla buluşturmak. Bizler yeni bir enerji ve vizyonla yola çıkacağız. Bu noktada memuriyetten gelmediğim için daha kararlı ve cesur ilerleyebiliyor, kendimi belli kalıplara sıkışmış hissetmiyorum. Devlet Tiyatrolarını eski şaşalı günlerine döndürmek için uğraşmalıyız.”

Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizide canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle bilinen Tamer Karadağlı, 11 Ağustos'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.