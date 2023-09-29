Tamer Karadağlı şaşırtmadı: “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 'Kanun Hükmü' belgeselinin Altın Portakal Film Festivali seçkisine yeniden dahil edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tepkisiyle festival yönetimi tarafından tekrar yarışmadan çıkarılmasını destekledi. Karadağlı, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” dedi.

Tamer Karadağlı, 'Kanun Hükmü' belgeselinin Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarılıp geri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tepkisiyle tekrar seçkiden çıkarılması hakkında konuştu. Yaklaşık 1 buçuk ay önce Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı, Bakanlığın sansür kararını savundu.

Aydınlık Gazetesi'ne konuşan Karadağlı, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” dedi.

'Çocuklar duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle tanınan oyuncu, iki sene önceki Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında sözünü keserek ödülünü uzatması ve Cannes Film Festivali'nde 'En İYİ Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar'ın kadın olmanın zorluklarına değindiği konuşmasına tepki göstererek "Yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi doğru gelmiyor" sözleriyle tartışma yaratmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden atılan iki kişinin mücadelesini anlatan Nejla Demirci imzalı 'Kanun Hükmü' filmi, Altın Portakal Film Festivali tarafından yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Karara tepki gösteren 20 jüri üyesinin çekilmesi ve onlarca yönetmenin de filmlerini festivalden çektiğini açıklaması üzerine festival yönetimi geri adım atarak belgeseli yeniden seçkiye dahil etmişti.

Ancak bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve sponsorların festivalden çekilmesi üzerine festival yönetimi, Bakanlığın sözlerine de destek vererek "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir" açıklaması yaptı ve belgeseli yeniden seçkiden çıkardı.

Bakanlığın ve festival yönetiminin sansür uygulamasına destek verdiğini açıklayan oyuncu Tamer Karadağlı, 11 Ağustos'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.