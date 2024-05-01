Saray'dan '1 Mayıs' mesajı: "Size demokrasi çok fazla"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenleri hedef alarak, "Size ve sizin gibi hukuk ve kural tanımazlara demokrasi çok fazla" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenleri hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, "Devletin uygun gördüğü birçok alanda kutlama yapmayı kabul etmeyeceksin, sırf kaos olsun diye Taksim'i kutsallaştırıp tabulaştıracaksın. Size ve sizin gibi hukuk ve kural tanımazlara demokrasi çok fazla" ifadelerini kullandı.

Barikatları aşmak isteyen yurttaşların görüntülerini paylaşan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Derdi 1 Mayıs’ı kutlamak olanın yolu Taksim olmamalı...

Devletin uygun gördüğü birçok alanda kutlama yapmayı kabul etmeyeceksin, sırf kaos olsun diye Taksim'i kutsallaştırıp tabulaştıracaksın...

Devletin emniyet güçlerine saldıran vandallara ve onların destekçilerine söylüyorum; her defasında demokrasi örneği gösterdiğiniz başta ABD ve Avrupa ülkelerinde bu vandallıkları yapsaydınız sonunuz ne olurdu Size ve sizin gibi hukuk ve kural tanımazlara demokrasi çok fazla… Ya devlet başa ya kuzgun leşe!"