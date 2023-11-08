Satın alma gücünde karamsar tablo: Avrupa'da gelirin düştüğü tek ülke Türkiye!

Hanehalkının harcayabileceği ve tasarruf edebileceği geliri gösteren ölçüme göre, Türkiye hem satın alma gücü hem de Euro bazında Avrupa'nın son sıralarında yer alıyor. Avrupa'nın zirvesinde Lüksemburg, sonunda ise Arnavutluk bulunuyor. Euro bazında kullanılabilir hanehalkı gelirinin düştüğü tek ülke olan Türkiye'de, gelir beş yılda 1000 Euro eridi.

Avrupa’da gelir seviyesinde yaşanan önemli farklılıklar kıta genelindeki gelir eşitsizliğin boyutunu ortaya koyuyor. Batı ve İskandinav ülkeleri, birçok güney ve doğu ülkesine kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire sahip. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri sıralamasında Türkiye ise son sıralarda yer alıyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Legatum 2023 Refah Endeksi'ne göre dünyanın en müreffeh ülkelerinin üçte ikisi Avrupa'da yer alıyor, ancak gelir eşitsizliği Avrupa genelinde oldukça yaygın. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri sadece AB üye ülkeleri arasında değil, diğer Avrupa ülkeleri arasında da önemli farklılıklar gösteriyor.

♦ "Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri" temel olarak hanehalkının harcayabileceği ve tasarruf edebileceği geliri gösteriyor. Euronews haber boyunca bu kavramı "kullanılabilir hanehalkı geliri" olarak kısaltarak kullandı.

Satın alma gücüne göre (PPS) hanehalkı fert geliri 2022 yılında AB’de 18 bin 706 oldu. Bu değer Türkiye’de ise 6 bin 10 gerçekleşti.

Avrupa’da en yüksek kullanılabilir hanehalkı geliri 33 bin 214 ile Lüksemburg’da; en düşük ise 4 bin 385 ile Arnavutluk’ta. Bu değerin en düşük olduğu AB ülkesi ise 9 bin 971 ile Bulgaristan.

Kullanılabilir hanehalkı geliri, beş İskandinav ülkesinde AB ortalamasının üzerinde ancak Norveç ikinci sırada yer alırken, diğerlerinden hiçbiri ilk beşe giremedi.

AB’NİN DÖRT BÜYÜĞÜ ARASINDAKİ BÖLÜNME

AB’nin nüfus olarak en büyük dört ülkesine baktığımızda kullanılabilir hanehalkı geliri Almanya (23 bin 197) ve Fransa'da (20 bin 575) AB ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İtalya (18 bin 472) ve İspanya (17 bin 254) ise AB ortalamasının altında kaldı.

AB'ye en son katılan ülke olan Hırvatistan’ın, altı AB ülkesinden daha yüksek gelire sahip olması dikkat çekti.

ADAY ÜLKELER EN DÜŞÜK GELİRE SAHİP

AB'ye aday ülkeler listedeki en düşük kullanılabilir hanehalkı gelire sahip ülkeler oldu.

Arnavutluk (4 bin 385) en alt sırada yer alırken, bu ülkeyi Kuzey Makedonya (5 bin 988) ve Türkiye (6 bin210) takip etti.

EURO BAZINDA GELİR EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Satın alma gücü yerine Euro cinsinden gelir dikkate alındığında, Avrupa'daki gelir eşitsizliği dağılımı daha keskin.

AB'de 2022 yılında kullanılabilir hanehalkı fert geliri 19 bin 83 Euro oldu. Lüksemburg 45 bin 310 Euro ile yine zirvede. Arnavutluk 2 bin 523 Euro ile yine sonda. Türkiye ise 36 ülke içinde 2 bin 752 Euro ile sondan ikinci sırada.

Bu gelir Almanya’da 25 bin Euro; Fransa'da ise 23 bin 53 Euro gerçekleşti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Euro cinsinden gelir AB'ye aday ülkelerde oldukça düşük gerçekleşti.

KULLANILABİLİR HANEHALKI GELİRİ SON BEŞ YILDA NASIL DEĞİŞTİ?

Peki, Euro bazında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri son 5 yılda nasıl değişti?

Dokuz AB üye ülkesi ve iki aday ülkede 2017 ve 2022 yılları arasında (ya da verilerin mevcut olduğu son beş yıl içinde) yüzde 40'tan fazla artış gösterdi. Bu değişim AB geneli için yüzde 17 oldu.

Romanya yüzde 101 ile en yüksek artışı kaydederken, onu Sırbistan (yüzde 68) ve Litvanya (yüzde 66) takip etti.

Bu gelirin AB ortalamasından daha yüksek olduğu ülkelerdeki değişim daha düşük kaldı. Örneğin İsviçre’de yüzde 1, Norveç'te yüzde 2 ve Fransa ile İsveç'te yüzde 5 oldu.

GELİRİN DÜŞTÜĞÜ TEK ÜLKE TÜRKİYE

Euro bazında kullanılabilir hanehalkı geliri düştüğü tek ülke Türkiye oldu. 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de gelir bin Euro (yüzde 27) düştü.

Değişimlere yüzde olarak değil de Euro cinsinden bakıldığında, en yüksek artış Lüksemburg'da (8 bin 995 Euro) kaydedilirken bu ülkeyi İrlanda (6 bin 181 Euro) ve Hollanda (5 bin 976 Euro) takip etti.

AB'deki ortalama artış 2 bin 802 Euro olurken bu artış Almanya’da 3 bin 80 Euro ve Fransa'da bin 93 Euro gerçekleşti.