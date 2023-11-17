Satma sırası arazi ve lojmanlarda

Şeker fabrikalarını birer birer satan iktidar şimdi de gözünü fabrikaların arazilerine dikti. Üzerinde lojman binalarının yer aldığı Muş Şeker Fabrikası arazisi ile Bursa’da depoların bulunduğu araziler satışa çıkarıldı.

İsmail ARI

İktidar, Cumhuriyet’in tüm birikimleri teker teker satıyor. Özellikle son 21 yılda limanlardan fabrikalara varana dek kamunun tüm birikimleri yandaşlara satıldı ve bu dönemde özelleştirme rekoru kırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre şimdi de daha önce özelleştirme adı altında satılan şeker fabrikalarının arazileri satışa çıkarıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün Bursa’nın Karacabey ilçesindeki yaklaşık 8 bin 500 metrekare büyüklüğündeki arazisi üzerindeki bina ve depolarıyla satışa çıkarıldı. Üzerinde iki depo ve lojman binalarının yer aldığı arazi için 29 Kasım’da ihale düzenlenecek. Ayrıca arazinin imar planlarına “Ticaret-konut alanı” olarak işlendiği de açıkladı.

Muş’ta da daha önce özelleştirilen Muş Şeker Fabrikası’nın arazileri satışa çıkarıldı. Yaklaşık 61 bin metrekarelik arazi, üzerindeki lojman ve idari binalar ile birlikte satılacak. Özelleştirme Yüksek Kurulu 2018’de, Muş Şeker Fabrikası'nın 230 milyon 200 bin lira bedelle en MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na satışına onay vermişti.