Savaş’ın yeniden adaylığına tepki

CHP 6’sı büyükşehir, 15 ilde 242 belediye başkan adayını duyurdu. Depremin vurduğu Hatay’da Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tepkiye neden olurken CHP, “Geri çekmemiz söz konusu değil” dedi.

CHP, Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 31 Mart’ta yapılacak seçimler için altısı büyükşehir olmak üzere 15 ilde 242 belediye başkan adayını duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK’da önce PM’ye sunulacak belediye başkan adayları listesi görüşüldü. MYK’da kararlaştırılan isimler daha sonra PM onayına sunuldu. Açıklanan adayların 23’ünün kadın olduğu ifade edildi. Maraş merkezli depremlerin en yoğun vurduğu Hatay için CHP içinden de rahatsızlıkların dile getirildiği mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce katıldığı bir TV programında "Hatay için tarihi bir karar alacağız" açıklamasını yapmış ve bu açıklama yeni bir aday belirleneceği şeklinde yorumlanmıştı. Savaş, 6 Şubat depremleri sonrası Hatay'da uzun süre depremzedelerle ilgilenmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

GERİ ÇEKMEYECEĞİZ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere ilk kez yanıt verdi. Yücel, "Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Yücel, “Hatay’da büyük acılar yaşandı, insanlarımız yakınlarını kaybettiler. Bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi konusunda; CHP, Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken her türlü özveriyi, fedakarlığı göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yeniden aday gösterilmesi kararlaştırılırken, uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen’in yönettiği Eskişehir’de değişime gidildi. Büyükerşen’in de önerisi doğrultusunda, belediye genel sekreteri Ayşen Ünlüce aday gösterildi. Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterileceği iddia edilen Antalya’nın adayının haftaya açıklanacağı ifade edildi. Ankara Etimesgut’ta ise “Behzat Ç.” karakteriyle kamuoyunun tanıdığı, tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu aday gösterildi.

KADIN ADAY ARTTI

Kadın adayların yoğunluğunun arttığı görüldü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne Ayşe Ünlüce aday yapılırken Aydın Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu bir kez daha aday gösterildi. CHP TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal Afyon’dan başkan adayı yapıldı. Geçmiş dönem CHP milletvekilliği yapan Candan Yüceer ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için aday gösterildi. Denizli’de Merkezefendi İlçe Belediyesi’ne mevcut başkan Şeniz Doğan, Bozkurt İlçe Belediyesi’ne ise mevcut Belediye Başkanı Birsek Çelik bir kez daha aday oldu.

Adaylar arasında dikkat çeken bir başka unsur da büyük kongrede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklayan belediye başkanlarından bazılarının yeniden aday yapılması oldu. Adana Bütükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Afyon’dan aday gösterilen Burcu Köksal bu adaylar arasında yer aldı.

CHP’nin Ankara’nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu’nu aday göstermesinin krize neden olduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendi önerdiği Mesut Özarslan yerine Beşikçioğlu'nun gösterilmesi önerisine tavır aldığı iddia edildi.

Açıklanan diğer adayların isimleri ise şöyle: Artvin Belediyesi: Bilgehan Erdem. Bilecik Belediyesi: Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediyesi: İlhan Tekin. Giresun Belediyesi: Fuat Köse. Kırklareli Belediyesi: Mehmet Siyam Kesimoğlu. Kilis Belediyesi: Hakan Bilecan. Niğde Belediyesi: Hulusi Özen. Osmaniye Belediyesi: Serkan Karayiğit. Sinop Belediyesi: Mehmet Gürbüz. Tunceli Belediyesi: Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediyesi: Özkan Yalım. Yalova Belediyesi: Mehmet Gürer. Yozgat Belediyesi: Özkan Şengül. Zonguldak Belediyesi: Tahsin Erdem.