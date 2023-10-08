Savcı Sayan'dan AKP Kongresi'ndeki listelere tepki: 'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz

Eski Ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan, AKP'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ndeki listelere "Asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. “Kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz" ifadeleri ile tepki gösterdi. Sayan, "Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti" dedi.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün gerçekleşen AKP'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ndeki listelere tepki gösterdi.

"Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti" diyen Savcı Sayan, "Asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. “Kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü parti kongremizde Mazlumların umudu,Ülkemizin umudu Sayın Cumhurbaşkanıma seve, seve ve onurla oy verdim.. Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için… pic.twitter.com/brz34x3h3p — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) October 7, 2023

"Bugünkü parti kongremizde Mazlumların umudu,Ülkemizin umudu Sayın Cumhurbaşkanıma seve, seve ve onurla oy verdim.. Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar.. İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller. Hata Mayıstaki seçimde Partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti.. Partimizin birliği ve Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizden dolayı “kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz."