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SDG: Çatışmalarda gözaltına alınanlar için af planı hazırlıyoruz

SDG Komutanı Mazlum Abdi, Arap aşiretlerle yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanlar için af planı hazırladıklarını söyledi.

Dünya
  • 08.09.2023 14:23
  • Giriş: 08.09.2023 14:23
  • Güncelleme: 08.09.2023 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
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SDG: Çatışmalarda gözaltına alınanlar için af planı hazırlıyoruz

Suriye Demokratik Güçleri (SGD) Komutanı Mazlum Abdi, Deyrizor'da Arap aşiretleri ve SDG arasında başlayan çatışmaya ilişkin Reuters'a konuştu. Abdi, çatışmalarda silaha başvuran aşiret üyeleri için genel af ilanı planladıklarını belirtti.

Çatışmaya giren aşiret liderleri ile görüştüklerini aktaran Mazlum Abdi, talepleri karşılama ve bölgenin yönetimindeki hataları düzeltme sözü verdi.

SDG'ye bağlı Deyrizor Askeri Konseyi'nin  yeniden yapılandırılacağını söyleyen Abdi, çatışmalarda gözaltına alınan Şam hükümetine bağlı savaşçıların af kapsamında olmadığını vurguladı.

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