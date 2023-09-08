SDG: Çatışmalarda gözaltına alınanlar için af planı hazırlıyoruz
SDG Komutanı Mazlum Abdi, Arap aşiretlerle yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanlar için af planı hazırladıklarını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye Demokratik Güçleri (SGD) Komutanı Mazlum Abdi, Deyrizor'da Arap aşiretleri ve SDG arasında başlayan çatışmaya ilişkin Reuters'a konuştu. Abdi, çatışmalarda silaha başvuran aşiret üyeleri için genel af ilanı planladıklarını belirtti.
Çatışmaya giren aşiret liderleri ile görüştüklerini aktaran Mazlum Abdi, talepleri karşılama ve bölgenin yönetimindeki hataları düzeltme sözü verdi.
SDG'ye bağlı Deyrizor Askeri Konseyi'nin yeniden yapılandırılacağını söyleyen Abdi, çatışmalarda gözaltına alınan Şam hükümetine bağlı savaşçıların af kapsamında olmadığını vurguladı.