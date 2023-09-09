SDG, Deyrizor'daki operasyonu sonlandırdığını duyurdu

SDG, Deyrizor'da başlattığı ve Arap aşiretlerin ayaklanmasına yol açan operasyonu sonlandırdığını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a bağlı bölgelerde 27 Ağustos'ta başlatılan operasyonun 'başarıyla sonuçlandığını' duyurdu. Operasyonların başlamasıyla bölgedeki bazı Arap aşiretleri ayaklanarak SDG ile çatışmaya başlamıştı.

SDG, çatışmalarda 25 SDG'li ile 9 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. SDG, Türkiye ve Suriye yönetimini de bölgede nüfuzu olduğu silahlı güçleri kışkırtmakla suçlandı.

NE OLMUŞTU?

SDG'nin Deyrizor Askeri Meclisi Komutanı Ahmed el-Habil'in (Ebu Havle) 27 Ağustos günü Haseke'de tutuklanması üzerine bölgede çatışmalar başlamıştı. Fırat Nehri kıyısı yakınında bulunan Ziyben ve Tayyane köylerinde yoğun olarak devam eden çatışmaların ardından ABD'li yetkililer taraflarla görüşmüştü.

Pentagon, IŞİD'e karşı SDG ile işbirliğine devam edeceklerini belirtirken SDG Komutanı Mazlum Abdi ise dün yaptığı açıklamada Arap aşiretlerle yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanlar için af planı hazırladıklarını söylemişti.