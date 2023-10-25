SEB'ten Türkiye değerlendirmesi: Enflasyonda kalıcı düşüş mümkün değil, TL'de değer kaybı sürecek

SEB Gelişmekte Olan Piyasalar Baş Stratejisti Erik Meyersson’a göre Türkiye’de enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmesi pek mümkün görünmüyor. Kuruma göre ayrıca Türk Lirası'nda değer kaybı gelecek yılda da sürecek.

SEB Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Baş Stratejisti Erik Meyersson Lirası'nda değer kaybının gelecek yıl sürmesini tahmin ediyor.

Kurumun Emerging Markets Explorer Ekim 2023 raporunda Türkiye ile ilgili bölümde, yerel seçimlerin yaklaşmasının, politika sıkılaştırmasının süre ve kapsamının daha sınırlı olacağı anlamına geldiği belirtildi ve "Liranın üzerindeki değer kaybı baskısı çoğunlukla piyasa dışı önlemlerle hafifletiliyor ancak gelecek yıl kayda değer bir değer kaybı yaşanacağını öngörüyoruz" denildi.

"ENFLASYON, HEDEFİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÜZERİNDE"

BlommbergHT'de yer alan habere göre, birçok EM ülkesinde yıllık enflasyon oranlarının, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin geçen yılın ilk çeyreğinde başlamasından bu yana kendi zirvelerinden 10-20 yüzde puan düştüğüne işaret edilen raporda, "Ancak, hedefin altında enflasyonun artık norm haline geldiği Doğu Asya hariç, bu raporda yer alan tüm gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedefin önemli ölçüde

üzerinde kalmaya devam ediyor" denildi.

Raporda, "Ekonominin önceki yıllarda birikmiş politika hatalarının maliyetini üstlendiği birkaç istisnadan biri olan Türkiye dışında, momentum daha fazla dezenflasyona işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.