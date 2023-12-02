Seçim hazırlıkları sürüyor

Haber Merkezi

Siyasi partiler yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. CHP bugün Antalya Manavgat’ta yerel seçim kampına girecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek kampın ilk gününde kurultay sonrası partinin durumu konuşulacak. 3 Aralık Pazar günü ise önce milletvekilleri yerel seçim gündemini tartışacak ardından da CHP MYK toplanacak.

CHP Lideri Özgür Özel de kamp öncesi partisinin önceki dönem milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özel, Türkiye'de 28 Mayıs'ta duygusal kopmanın yaşandığını, sahada hep birlikte gördüklerini belirterek önceki dönem vekillerinin görüş ve önerilerinin dinledi.

Önceki gün görüştüğü İYİ Parti Lideri Meral Akşener hakkında da konuşan Özel, "Şimdi pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun alacağı kararı bekliyoruz. Verecekleri her iki karara da saygılıyız. Ama sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyoruz” dedi.

AKP’YE DE CHP’YE DE AÇIĞIZ

HEDEP İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da yerel seçimlere ilişkin açıklamasında ittifakların altını çizdi. Bu kez bir ittifaka destek vereceklerse “koşul ve şartları olacağını” söyleyen Kalmaz, yerel seçimlerde kentte aday çıkarıp çıkarmayacaklarının henüz belli olmadığını, bununla birlikte bir ittifaka desteğin ihtimal dâhilinde olduğunu belirtti.

Kalmaz, tabanlarından gelen eleştiriler doğrultusunda bu seçimde "kazanımlarına odaklanacaklarını" aktardı ve görüşmeler için kapılarının hem AKP’ye hem de CHP’ye açık olduğunu söyledi.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvim Resmi Gazetede yayımlandı. Hazırlanan takvime göre seçimlerin başlangıcı 1 Ocak 2024 olarak belirlenirken seçime katılabilecek partiler 2 Ocak’ta ilan edilecek. Partilerin pusuladaki yeri ise 7 Ocak 2024’te belirlenecek. Öte yandan siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar teslim edecek. İl ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini ise 3 Mart Pazar günü açıklayacak.

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KAMU GÖREVLİLERİNİN SÜRESİ BİTTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci dün sona erdi. 2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 1 Haziran 2022’den bu yana İBB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Buğra Gökce, istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir kez daha adaylık başvurusunda bulunurken İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve önceki dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel de adaylığını açıklayan isimlerden oldu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanlığı görevini yürüten Esin Köymen de görevinden istifa etti. Köymen, Maltepe Belediye Başkan adaylığı için görevinden ayrıldığını duyurdu.

Daha önce İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Alper Yeğin de görevinden istifa etti.