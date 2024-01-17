Seçim için İstanbul ve İzmir cezalandırılıyor

İstanbul ve İzmir 2024 Yatırım Programı içinde unutuldu. Altyapı yatırımları programda ya hiç yer almadı ya da 3 bin lira gibi komik rakamlar verildi.

Politika Servisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2024 Yatırım Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre İBB’nin projesini tamamlayıp onay aldığı, finansmanını sağladığı Eyüpsultan–Bayrampaşa Tramvay Hattı ile Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP Metro Hattı toplu ulaşım projelerine yatırım programında yer verilmedi.

Karara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanki bir lütufmuş gibi. Ayıp! Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay, yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti. Cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de, gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim” dedi.

KARŞILIĞINI BULACAK

İktidarın tutumunu “Seçim için her şey mubahtır anlayışının, en fanatik bireyleri” olarak değerlendirdikten sonra “16 milyon insanımızın baskın kuvveti, iradesine set vurulamaz. Hem sandıkta karşılığını bulacak. O sandıktan çıkan o gücün de karşısında bütün bu çektirilen sıkıntıları, bilmem zulümleri tam tersine hak etmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. Pelin Alpkökin ise “Yerel idarelerin yurt dışı kredisi kullanabilmesi için bu projelerin kamu yatırım programlarında gösterilmesi gerekiyor. Aslında sadece bir liste. Dört kere başvuruda bulunduk. Dördünde de kamu yatırım programına alınmadı. Bu tip projeler uluslararası kredilerle yapılan projeler. Dolayısıyla biz bunu krediyle yapmak istiyoruz. O yüzden de kamu yatırım programına alınması İstanbul adına da finansal açıdan da en doğrusu. Ama ne yazık ki alınmadı, bizi üzdü” değerlendirmesinde bulundu.

SADECE 3 BİN LİRA UYGUN GÖRÜLDÜ

AKP iktidarı 2024 Yılı Yatırım Programı'nda proje tutarı 16 milyar 131 milyon TL olan İzmir Halkapınar-Otogar metro projesine 3 bin lira ödenek ayırdı. İBB Başkanı Tunç Soyer, “Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi. İktidarın kentteki projelere ayırdığı bütçeye tepki gösteren İBB Başkanı Soyer, "Narlıdere metrosunu, Çiğli tramvayını nasıl yaptıysak Otogar metrosunu da yaparız. O metro Buca’ya gelecek deyip kararlılıkla yürüdüğümüz gibi Otogar’a metro yapmayı da biliriz. Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz” dedi.