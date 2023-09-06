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Sel sonrası İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor: Kapatılan istasyonlar hangileri?

Metro İstanbul, Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, dün akşam kentte etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Güncel
  • 06.09.2023 09:38
  • Giriş: 06.09.2023 09:38
  • Güncelleme: 06.09.2023 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
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Sel sonrası İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor: Kapatılan istasyonlar hangileri?
Fotoğraf: AA

Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu güvenlik amaçlı kapatılmıştı.

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