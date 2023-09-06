Sel sonrası İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor: Kapatılan istasyonlar hangileri?

Metro İstanbul, Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, dün akşam kentte etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

#MetroDuyuru #M3

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır. https://t.co/g7tXwJhhtb — Metro İstanbul (@metroistanbul) September 6, 2023

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu güvenlik amaçlı kapatılmıştı.