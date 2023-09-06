Sel tatilde vurdu: 5 kayıp

Haber Merkezi

Uzmanların küresel ısınmanın sonucu olarak daha sık karşılaşacağımızı söylediği seller kapımızı çaldı. Yeterli önlem alınmadı. Kırklareli’ndeki selde bir kişi öldü. 5 kişi kayboldu. Aksaray ve Nevşehir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir bebeğin ise kaybolduğu sağanak yağmur dün de Kırklareli’de etkili oldu. Bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları su altında kaldı. Derelerden taşan su ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri doldurdu. Ekipler, bu bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, sel sonucu 1’i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aksaray’da önceki gün yaşanan selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan’ı arama çalışmaları dün de sürdü. Nevşehir ve Aksaray’daki selde 4 kişi hayatını kaybetmişti.