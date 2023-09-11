Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Verilen cezası “eksik inceleme” nedeniyle bozulan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından “eksik inceleme” nedeniyle bozulan yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekilleri Cengiz Çandar, Mehmet Kamaç, Adalet Kaya, Ceylan Akça, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve görevden alınan ilçe belediye eşbaşkanları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticileri izledi.

TANIK AKBIYIK DİNLENDİ

Birçok gazeteci, avukat, sanatçı ve siyasetçi hakkında ifade veren açık tanık Ümit Akbıyık'ın Mızraklı'nın davasında da mahkeme tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Geçen hafta dinlenen Akbıyık’ın, Mızraklı aleyhinde bulunduğu beyanlar dava dosyasına girdi.

Duruşmaya yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tutulduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Selçuk Mızraklı, “Ben tutuklu değil tutsağım. Seçilmiş bir belediye başkanıyım. Düzenlenen operasyon ile sahte iddialar ile buradayım. İçişleri Bakanı daha hiçbir suç kanıtlanmamışken kalkıp açıklama yaptı. Biz bunun irade gaspı olduğunu anlattık. Bir itirafçının sözleri dayanak gösterilerek büyükşehir belediye başkanı tutuklanmıştır. Bu anayasa ihlalidir" dedi.

DAVA 29 KASIM'A ERTELENDİ

Mızraklı ve avukatlarının beyanları bittikten sonra savcılık, Mızraklı'nın tutukluluğunun devamını istedi. Mızraklı’nın avukatlarının beyanları ardından karar için kısa bir ara verildi. Mahkeme heyeti Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Kasım’a erteledi.