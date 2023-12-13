Sendikacılar gözaltında işçi, patronla uzlaşmadı

Emek Servisi

Urfa'da sendikal haklarını almak ve insanca koşullarda çalışmak için direnişte olan Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi 16'ncı gününde devam etti. Önceki gün gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve üç sendika yöneticisi ile dört işçi temsilcisi henüz serbest bırakılmadı. 8 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Öte yandan dün yine organize sanayi bölgesine giden işçiler, jandarma barikatıyla karşılaştı. Fabrika yönetiminin görüşmek istediğini belirtmesi üzerine işçiler 3 temsilci belirledi. Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi, fabrika patronuyla bir-iki konuda anlaşabildiklerini ancak temel olarak taleplerin kabul edilmediğini ve işçiler olarak birliklerini bozmadan mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.