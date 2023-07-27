Şenyaşar ailesi Adalet Bakanı Yardımcısı ile görüştü

Adalet Bakanlığı önünde uzun bir süre bekletilen Şenyaşar ailesi, Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve Emine Şenyaşar, Ankara’da sürdürdükleri Adalet Nöbeti eyleminin ikinci gününde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı binasına geldi.

Bakanlık önünde uzun süre bekletilen aile daha sonra Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştürülmek üzere binaya alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detayların görüşme sonrası paylaşılacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, dün olduğu gibi bugün de gazeteciler polislerce alandan uzaklaştırıldı.

Meclis’ten dün Adalet Bakanlığı’na kadar yürüyüş gerçekleştiren Şenyaşar ailesi, bakanlığa alınmamış ve bakanlığa girmemeleri için bakanlığın kapısı, orada bulunan güvenlik görevlileri tarafından kapatılmıştı.