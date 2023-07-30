Serada akıma kapılan DP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında elektrik akımına kapılan Demokrat Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Sertgöz yaşamını yitirdi.

Antalya’da serada elektrik kaçağını tamir etmeye çalışırken akıma kapılan Demokrat Parti (DP) Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Sertgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde ikamet eden DP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve elektrik ustası Hasan Sertgöz (47), Hacıobası Mahallesi’nde bir serada elektrik kaçağını tamir ettiği sırada akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldıran Sertgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sertgöz'ün cenazesinin, Alanya'nın Konak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

DP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Sertgöz / Fotoğraf: İHA

Demokrat Parti Alanya ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Sertgöz'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.