Sermayeye kalkan işçilere barikat

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş dokuzuncu gününe ulaştı. Bir kez daha jandarma müdahalesine uğrayan işçiler, vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Dilan ESEN

Urfa’daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil işçilerinin baskı, tehdit ve işten çıkarılmalara karşı başlattıkları iş bırakma eylemi devam ediyor. Valiliğin yasaklama kararına rağmen iş yerlerinin önüne gitmek isteyen işçiler, jandarmanın fabrikanın olduğu sokağın girişine kurduğu barikatla karşılaştı.

Fabrikanın önüne gitmek isteyen işçiler dün bir kez daha jandarmanın sert müdahalesine uğradı. BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar gözaltına alınırken çok sayıda işçi ise darp edijldi. Kar ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

EN ÇOK KADINLARA BASKI

Eylemin BİRTEK-SEN'e üye oldukları için bir kadın işçinin işten atıldığı, fabrikada baskı ve tehdit olduğu gerekçesiyle başladığını hatırlatan sendikanın Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Bir kadın işçi sendikamıza üye olduğu için işten atıldı ve daha önce de onlarca işçi arkadaşımız, sendikaya üyelikleri başladığından beri içeride sorgu odalarına çekilip, aileleri aranıp tehdit ediliyor” dedi. Kadın işçilere özel olarak mobbing ve baskı uygulandığını söyleyen Türkmen, “Bu direniş başlamadan bir hafta önce hem fabrika yönetimine hem de bu fabrikanın üretim yaptığı, Live's markasının temsilcilerine buradaki bütün hak ihlallerini ayrıntılı bir şekilde yazıp gönderdik. Direniş başladığından beri de defalarca buradaki hak ihlallerini, buradaki işçi ve sendika düşmanlığını defalarca duyurduk. Ama dünyanın gözü önünde 450 tane Özak Tekstil işçisi, her türlü hukuksuzluğa, baskılara, müdahalelere maruz kalmaya devam ediyor” diye konuştu.

Türkmen, şöyle konuştu: “Kolluk kuvvetleri Valiliğin emrine göre patronun adına, patronla iş birliği yaparak grev kırıcılığı yapıyor. Biz de buna engel olmak için iki giriş kapısının önünde yüzlerce işçi arkadaşımız ile bekliyoruz. Şimdi bütün Türkiye'de ve dünyada Özak işçilerinin sesini duyan, Özak işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olduğunu söyleyen herkese somut çağrıyı yapmak istiyoruz; bu fabrika Live's üretimi yapıyor. Live's fabrikadaki tüm hak ihlallerinden sorumludur.”

Fabrika önüne gelen Emek Partisi (EMEP) Urfa İl Başkanı Cemalettin Özden, barikat kuran jandarmaya hukuksal dayanak sorduklarını, ardından çıkan arbedede ise jandarmanın biber gazı sıktığını aktardı. Özden, yaptığı yazılı açıklamayla da dayanışma çağrısında bulundu.

KARARLIYIZ, ASLA VAZGEÇMEK YOK

Direnişteki işçiler BirGün’e konuştu. Özak işçisi Funda Bakış valilik yasağının kaldırılmasına rağmen fiilen devam ettiğini söyledi. Kendilerine jandarma barikatı kurulduğunu aktaran Bakış, şunları dile getirdi: “Bizi içeri almadılar. İçeri girmeye çalıştığımızda içeri giremezsiniz dediler. İş başvurusuna gelenleri aldılar bizi almadılar. İçeride yapılan baskı, tehditler hakaretler, daha önce karşılaştığımız manzaralardı. Ama biz sendika istediğimizde manzara değişti. Baskılar arttı, sorgu odalarına çekilmeye başladık. Özel hayatımıza, ailelerimize kadar ulaştı. Sürekli ailelerimizle iletişime geçmeye çalışıyorlar. Bir arkadaşımızı işten çıkarma nedenini basit bir hata olarak gösterdiler ama sendika olduğu ortaya çıktılar. İçerde çalışan arkadaşlarımız da baskıyla çalışıyor. Farklı tehditlerle çalışıyorlar. Biz hakkımızı istiyoruz. Direnmeye devam edeceğiz, hakkımızı alana kadar buradayız. Kadınların sesi olun. Birçok psikolojik şiddete, baskıya kadınlar uğradı.

Funda Bakış

İşçi Mehmet Koca ise yaklaşık bir ay önce Öz İplik İş’ten ayrılarak BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başladıklarını hatırlattı. Koca, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Toplu bir şekilde başka bir sendikaya geçmeye karar verdik. Bu sendika değiştirme esnasında yeni sendikayla toplantı yaptık. O toplantıda bazı arkadaşlar işyerindeki sıkıntılardan bahsetti. Sonra fabrika yöneticileri o arkadaşlarımıza gözdağı vermeye başladılar. Çeşitli bahanelerle arkadaşlarımıza tehdit mobbing ve baskı yaptılar. Bu bir arkadaşımız işten atılana kadar devam etti. Bir arkadaşımız işten atılınca ayaklanma oldu. Eylemimiz yasaklandı. Cumartesi yasak bitti. Urfa’daki 100. yıl kutlamalarında toplu şekilde katılmak istedik, polisle karşılaştık. Bekir Bozdağ’la görüşme talebinde bulunduk ama bir muhatap bulamadık. Yasak kararı bitmesine rağmen fabrikanın 500 metre uzağına kadar jandarma barikat kurdu. Açıklama istiyoruz, jandarma açıklamasını dahi yapamıyor. Mücadelemiz bu şekilde devam ediyor. Şartlarımız oluşana kadar bu böyle devam edecek, kararlıyız.