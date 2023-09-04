Sezay Koçak için adalet arayışı sürüyor

Antep’te, 3 Eylül 2020'de boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ailesi, Sezay’ı, yaşamını yitirdiği evin önünde andı.

3 sene önce Antep'te boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın (42) ailesi, Sezay’ı, yaşamını yitirdiği evin önünde andı. Basın açıklaması da yapılan anmaya kadın örgütleri de destek verdi.

Boşanmak istediği eşi Ali Özahi’nin intihar ettiğini öne sürdüğü 2 çocuk annesi Sezay Koçak’ın ailesi, kızlarının öldürüldüğünü savunuyor.

Anmada konuşan Sezay Koçak’ın kardeşi Neveser Özyalçın, şunları söyledi:

“Adaletin varlığını görmek istiyoruz. Her gün ölümle burun buruna yaşayan biz kadınların sabrı tükeniyor. Benim kız kardeşim 3 kişi tarafından öldürüldü, intihar etmedi. Cezasızlık her gün aramızdan onlarca kadını alıyor.”

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın diğer kız kardeşi Aynur Koçak ise “Biz adaleti elbet alacağız. Son 20 yılda kademeli şekilde ötekileştirilenler biz kadınlarız. Her gün ölüyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların arasında “Sezay için adalet istiyoruz” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları atıldı.

“KATİLLERDEN DE Mİ YAVAŞSINIZ?”

Anmaya katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise şüpheli kadın ölümlerindeki artışa dikkat çekerken savcılara seslendi:

“Adliyelerin önünde olmaya, savcıların kapılarına dayanmaya devam edeceğiz. şüpheli kadın ölümleri hızla artıyor. Kadınları öldürüp bu cinayetleri gizlemenin yolunu bulmuş durumdalar. Savcılar; katillerden de mi yavaşsınız? Sezay’ın kardeşleri bu acıyı yaşamak, delilleri toplamak zorunda değil.”

“SEZAY DÜŞTÜĞÜNDE CANLIYDI”

Ailenin avukatı Nesrin Tuncel ise soruşturmadaki eksiklere dikkat çekerek, “Sezay düştüğünde canlıydı, hastanede canlıydı. Buralar da ne söyledi, bir şeyler söyledi son anında ancak ambulans içindeki görevlilerin tanık olarak ifadeleri alınmadı” ifadelerini kullandı.