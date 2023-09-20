Sezen Aksu, cezaevindeki Merdan Yanardağ’a verilen cezaya itiraz etti, 100 bin istedi

2010 referandumunda takındığı ‘yetmez ama evet’ tavrını eleştiren Merdan Yanardağ’a karşı açtığı davada 30 bin TL’lik tazminat kazanan Sezen Aksu, karara itiraz etti. Aksu, 100 bin TL istedi.

Müzisyen ve söz yazarı Sezen Aksu, çarpıtılan açıklamaları nedeniyle cezaevinde olan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ’a verilen 30 bin TL’lik tazminat cezasına itiraz etti, 100 bin TL talep etti.

Sezen Aksu, 2010 referandumundaki tavrı nedeniyle kendisini eleştiren gazeteci Merdan Yanardağ'a 100 bin lira talebiyle açtığı hakaret davasında 30 bin lira tazminat kazanmıştı. Aksu, davayı kazanmasının ardından tutuklu bulunan Yanardağ’ı icraya vermişti.

Yanardağ’ın avukatları icra kararını istinafa taşırken, Sezen Aksu da karşı istinaf yoluna giderek mahkemenin 30 bin lira tazminat kararının bozulup en başta talep edildiği üzere 100 bin lira olarak ödenmesini istedi.

MERDAN YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Merdan Yanardağ’ın Sezen Aksu’nun açtığı davaya konu olan sözleri ise şöyle:

“Sezen Aksu’ya ben hatırlatmak isterim, Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez ama evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli. Çünkü biz hayır kampanyası yürütürken kişisel olarak, gazeteci olarak, aydın olmaya çalışan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yarısını iki cihanda birden lekeli olmakla suçladı. Biz bunu unutmadık Sezen Aksu. Ki niye şaşırıyorsun? Senin verdiğin yetkiyi, sizin verdiğiniz yetkiyi AKP iktidarı tepe tepe kullanıyor. Niye şaşırıyorsun? Bu cehennemin yolunu döşeyenlerden biri de sensin. Maalesef sensin.

Bu yüzden ben senin şarkılarını artık dinlemiyorum. Haberini yaptık, biz haberde objektifiz. Haberde de hiçbir sıfat kullanmadık. Hiçbir yorum ve değerlendirme yapmadık. Tarkan da retweetlemiş, mesajını paylaşmış Sezen Aksu’nun. Tarkan’ın daha tutarlı olduğunu düşünüyorum ben. 2010 referandumunda bugünkü bu berbat yargı düzeninin temelleri atılan o dönemde, hayır kampanyası yönetenlere ‘iki cihanda birden lekeli’ dedi. Ben hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım da. Öyle bir hava eti ki o zaman AKP’yi desteklemek neredeyse ilericilik, solculuk haline getirilecekti birileri tarafından.

Gördünüz mü kendinizi parçaladığınız iktidarın memleketi nasıl bir noktaya getirdiğini? Tebrik ederim sizi. Şimdi istediğiniz yerinize kına yakabilirsiniz. Şu arada İkizdere falan vazgeçin bunlardan, bunlar sizin işiniz değil, biz mücadele ediyoruz merak etmeyin. Biz buradayız, meydan boş değil. Biz o gün de mücadele ettik, bedelini ödedik, hapis yattık gerekirse, hakkımızda davalar açıldı. Para cezaları kesildi. Gazetelerimiz kapatıldı, televizyonlarımız basıldı, evlerimiz talan edildi, basıldı. Bilgisayarlarımıza el konuldu, telefonlarımıza el konuldu am biz mücadele ettik. ‘İki cihanda birden lekelisiniz’ lafını bir gün yutacaksınız siz, yuttunuz da zaten. Bunu unutmayın.”

“UTANCIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM”

Yanardağ, Sezen Aksu’nun kendisini icraya vermesinin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sezen Aksu merak etmesin haciz yoluyla istediği parayı öderim. O da bir yerlere ‘bağış’ gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu’nun utancı kalır. Bir de, ‘iki cihanda’ da yakasında olacak ellerimiz… Sezen Aksu, 2010’da AKP iktidarına ‘Hayır’ diyenler için ‘İki cihanda lekeliler’ demişti. Su içtiği kuyuya tükürerek şöhretini borçlu olduğu insanlara hakaret eden kendisiydi. Yapacağı şey basit bir özür dilemekti, yapmadı. Sezen Aksu’yu utancıyla baş başa bırakıyorum.”