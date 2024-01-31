Sezgin Tanrıkulu'ndan TBMM'ye Atalay tepkisi: Meclis, Anayasa'yı idam etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini kararına ilişkin; "Dün de burada bu Meclis Anayasa'yı idam etti. Daha doğrusu infaz etti; idam kararı verilmişti Yargıtay tarafından. Bu Meclis, Meclis'in yaşama nedeni olan Anayasa'yı infaz etti. Sayın Başkan, size 'cellat' demek istemiyorum ama yani sonuçta o sehpaya siz tekme vurdunuz. Dolayısıyla böyle hukuksuzluğu esas alan bir rejimle maalesef yönetiliyoruz" dedi.

A- A A+

AA

TİP Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının dün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin şöyle konuştu: "Dün burada ne oldu? Dün de burada bu Meclis Anayasa'yı idam etti. Daha doğrusu infaz etti; idam kararı verilmişti Yargıtay tarafından. Bu Meclis, Meclis'in yaşama nedeni olan Anayasa'yı infaz etti. Sayın Başkan, size 'cellat' demek istemiyorum ama yani sonuçta o sehpaya siz tekme vurdunuz ya! Yani bir hukukçu olarak tekme vurdunuz gerçekten. Dolayısıyla böyle hukuksuzluğu esas alan bir rejimle maalesef yönetiliyoruz. Yani gidişimiz, halimiz hal değil." CHP'li Günaydın'dan Can Atalay açıklaması: Siyasi bir öç alma işi gerçekleştirilmekte Meclis'te Can Atalay gerilimi