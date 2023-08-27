Siber saldırılar hız kesmiyor: ChatGPT veri sızıntısıyla karşı karşıya

STM tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan Siber Tehdit Durum Raporu'na göre, kısa sürede 100 milyon kullanıcı barajını aşan ChatGPT, yaşanan zafiyet ve saldırılar nedeniyle veri sızıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Siber saldırılara en çok kaynaklık eden ülke 194 bin ile ABD olurken, 185 bin saldırı ile Rusya ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise listede ilk 10 sıra içerisinde yer aldı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech", Nisan-Haziran 2023 dönemini kapsayan yeni "Siber Tehdit Durum Raporu"nu tamamladı.

Rapora göre OpenAI tarafından geliştirilen ve 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ChatGPT, yaşadığı siber güvenlik zafiyetleri sebebiyle veri sızıntısı yaşadı.

STM'nin siber güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan rapor, 8 ayrı konu başlığından oluşuyor. Raporda, yapay zeka aracı ChatGPT'de yaşanan kesinti ve zafiyetler, enerji sektöründe siber güvenlik yetkinlik modeli, siber-fiziksel sistemlerin güvenliği, en çok siber saldırı gerçekleştiren ülkeler gibi birçok güncel ve ilginç konu başlığı yer alıyor.

Son zamanların en popüler yapay zeka uygulamalarının başında gelen ve çıkış yaptığı ilk aylarda 100 milyon kullanıcı barajını aşan ChatGPT'nin ücretli abonelik sürümü olan "ChatGPT Plus" şubat ayında kullanıma sunulurken, ChatGPT'de mart ayının son haftasında birkaç saatlik kesinti meydana geldi. STM'nin raporuna göre, ChatGPT'nin kullandığı bir açık kaynak kütüphanesi bu kesintiye sebep oldu ve bu kütüphanede kullanıcıların birbirlerinin sohbet geçmişlerini görmesine olanak sağlayan zafiyetler oluştu.

OpenAI yaptığı açıklamada, ChatGPT Plus üyeliği olan kullanıcıların yüzde 1,2'sinin belli bir saat diliminde aktif bir şekilde platformu kullandılarsa, ödeme bilgilerinde veri ifşasının gündeme geldiğine dikkati çekti. Raporda, o zaman dilimindeki aktif kullanıcıların isim, soy isim, e-posta adresi, fatura adresi, kredi kartı tipi, kredi kartının son dört hanesi ve kredi kartının son kullanma tarihi gibi verilerinin görüntülendiği tespiti yer aldı.

Bir diğer araştırmada ise ChatGPT'ye yerleştirilen bir dosya sayesinde, kullanıcıların bu bağlantıya tıklamalarıyla, hesaplarının ele geçirildiği ortaya çıktı. Saldırganların, bu yolla kullanıcıların hesap bilgilerine, sohbet geçmişlerine, fatura bilgilerine erişebildikleri belirtilirken, OpenAI'nın bu zafiyeti kısa sürede kapattığı kaydedildi.

SİBER FİZİKSEL SİSTEMLER

Raporda ele alınan bir diğer konu ise CPS (Cyber-Physical System) yani siber-fiziksel sistemler oldu.

Fiziksel ve dijital bileşenlerin birlikte çalıştığı gerçek zamanlı gömülü sistemler olan CPS'nin günlük hayatta kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bir fabrikada otomatik makinelerin ve robotların birlikte çalışması, sağlık sektöründe tıbbi cihazların veri paylaşımı veya sivil-askeri birçok alandaki sistemlerde gerçek zamanlı veri paylaşımı CPS örnekleri olarak ön plana çıkıyor.

Bu dijitalleşme bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Raporda, CPS'lerin kötü niyetli kişilerin siber saldırılarına maruz kalabileceği, bu saldırılar sonucunda sistemlerin kapalı kalmasına, veri kaybına, hatalı çalışmasına ve hatta kullanıcıların fiziksel olarak zarar görmesine neden olabileceği vurgulandı.

Bu tehditlerden korumak için veri ve ağ güvenliği ile yazılım güvenliğinde gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen raporda, "Güvenlik uzmanları, CPS sistemlerini sürekli olarak değerlendirmeli, güncellemeler yapmalı ve güvenlik açıklarını tespit etmeli." uyarısına yer verildi.

KRİTİK ENERJİ TESİSLERİNDE SİBER GÜVENLİK

Raporda, Türkiye'de 6 Haziran 2023'te yürürlüğe giren ve enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini iyileştirmeyi amaçlayan "Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği" de detaylı şekilde ele alındı.

Elektrik dağıtım şirketlerinden doğal gaz dağıtım sektörüne kadar kritik enerji tesislerinde siber güvenlik uygulamalarının sınıflandırması, yetkinlik modeli ve atılacak adımlar raporda yer aldı.

EN ÇOK SALDIRI ABD'DEN, TÜRKİYE İLK 10'DA

STM'nin kendi Honeypot sensörleri tarafından veriler dünya genelinde en çok siber saldırı toplanan ülkeleri de ortaya koydu.

Yılın ikinci çeyreğinde STM'nin Honeypot'larına (bal küpü-tuzak sunucu) toplam 3 milyon 304 bin saldırı yansıdı.

Siber saldırılara en çok kaynaklık eden ülke 194 bin ile ABD olurken, 185 bin saldırı ile Rusya ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri Hindistan, Fransa, Hollanda, Almanya, Çin, Vietnam, Polonya ve Türkiye izledi.