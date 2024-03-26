Şimdi de halkı doğalgazla tehdit ediyorlar!

Seçimlere sayılı gün kala, Afyon'da AKP’nin belde belediye başkan adayları halkı doğalgazla tehdit etti. Adayların sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir görselde, "Doğalgaz belediyelerin üstesinden gelemeyeceği hükümet desteği ile hayata geçecek yatırımdır" ifadeleri yer aldı.

İsmail ARI

İktidar 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala her kozu oynuyor. Afyon’da, AKP’nin belde belediye başkan adayları halkı doğalgazla tehdit etti.

AKP’nin belde belediye başkan adaylarının sosyal medyada paylaştığı bir görselde, doğalgazın merkezi hükümetin yatırımı olduğu ve doğalgazın gelmesi için belediyelerin iktidarla "uyumlu" olması gerektiği ifade edildi.

AKP’liler tarafından paylaşılan görselde, "AK Parti hükümeti tarafından Afyonkarahisar’da dört belde doğalgaz yatırımına kavuştu. Bunlar Salar, Erkmen, Susuz ve Yaylabağı beldeleri. Şimdi işimiz AK Parti ile tüm beldelere doğalgazı getirmek olacak. Merkezi hükümet ile uyumlu olan ilçe ve beldelere doğalgazın daha erken gelmesi, siyasi bir tutumdan ziyade karşılıklı anlayış ve istişare sayesinden olmaktadır. Doğalgaz belediyelerin üstesinden gelemeyeceği hükümet desteği ile hayata geçecek yatırımdır. Doğalgaz yatırımı AK Parti’nin işidir. Doğalgaz yatırımı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın işidir" ifadeleri yer aldı.