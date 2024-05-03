Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Keskin bir şekilde düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, yıllık enflasyonun mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."