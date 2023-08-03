Şimşek ve Erkan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yarın (4 Ağustos Cuma) İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

JP Morgan'ın İstanbul'da gerçekleştireceği yatırımcı toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan katılacak.

Reuters haber ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın (4 Ağustos Cuma) JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacağını duyurdu.

Konuya yakın kaynaklar Reuters'a verdiği bilgide Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını belirtirken, bir kaynak, "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak" dedi.

Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.