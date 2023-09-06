Sınır dışı edilen yolcu uçakta olay çıkardı, THY uçağı acil iniş yaptı

Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş güvenliği sebebiyle Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Güncel 06.09.2023 22:59 Giriş: 06.09.2023 22:59

Güncelleme: 06.09.2023 23:02 Kaynak: DHA

A- A A+

AA