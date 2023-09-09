Sırada olimpiyat var

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’nın durmaya niyeti yok. Eski voleybolcu Kırıcı, ‘‘Hedefimiz artık olimpiyat madalyası kazanmak. Ben rahat bir şekilde olimpiyatlara katılacağımızı düşünüyorum’’ dedi.

Spor Servisi

Ülke voleybolunun efsanelerinden Esra Gümüş Kırıcı, Arzu Göllü, Özlem Özçelik ve Burcu Hakyemez Dal, "Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda ulaştığı tarihi zaferi değerlendirdi. Daha önce kırmızı-beyazlı formayı giyinmiş sporcular, ulusal takımın bundan sonraki hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olması gerektiğini söyledi.

Ulusal takımın eski kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı, Türk voleybolunun altın yılını yaşadığını belirterek, "Senelerce zorlukla yapılan çalışmalar sayesinde büyük başarılara imza attık. Sonrasında da Avrupa şampiyonluğuyla başarılarımızı taçlandırdık. Bütün voleybol camiası olarak altın madalyaya hasrettik. Ben de bir voleybolcu olarak gururluyum. Santarelli, kadrodaki oyuncularla beraber çok güzel bir kimya yakaladı. Giovanni Guidetti'nin de bu başarıda çok büyük emekleri var. Ancak Santarelli, genç ve başarıya aç bir hoca. Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğumuz, bu başarıların ilk basamağıydı. Şampiyonluk dışında da bu turnuvada hocanın adaptasyonu önemliydi. Koç, bu organizasyon sayesinde takımdaki tüm kızları değerlendirme fırsatı buldu" diye konuştu.

ELEMELERİ RAHAT GEÇERİZ

Şampiyonluktan sonra takımın üstündeki yükün de artığını vurgulayan Kırıcı, "Hedefimiz artık olimpiyat madalyası kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşırız. 16 Eylül'de elemeler başlayacak. Ben rahat bir şekilde olimpiyatlara katılacağımızı düşünüyorum" diye görüş belirtti.

Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nın efsanelerinden Arzu Göllü ise ulusal takımın başarısı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Giovanni Guidetti'nin altyapılara çok büyük emekleri var. Bundan dolayı onun da bu başarıda payı var. Vargas'ın da takıma eklenmesiyle ekibimiz daha da güçlendi. Ayrıca kaptanımız Eda Erdem de takımımız için çok büyük bir güç ve tecrübe. Liberomuz Gizem Örge de takıma çok olumlu katkı sağladı. Bana göre asıl final maçı İtalya karşılaşmasıydı. Ayrıca Melissa Vargas, bu turnuvada Tijana Boskovic'in önüne geçti. Artık gelecek için daha da umutluyum. Zaten herkesi yendik. Bence Olimpiyat Elemeleri'nde zorlanmayacağız. Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı olacağımızı düşünüyorum."

2003'teki Avrupa ikinciliğinde milli takım kadrosunda yer alan Özlem Özçelik, ülke olarak bu başarıyı hak ettiklerini belirterek, "2019 yılında da Sırbistan'a karşı final oynamıştık ve kaybetmiştik. Bence o günün rövanşını aldık. 2003'te bir yol açtık ve milli takımdaki bu gelişme sürekli devam etti. Kızlarımla gurur duyuyorum. Onlar sayesinde ülke voleybolunun nasıl bir seviyeye geldiğini görmüş olduk." ifadelerini kullandı.