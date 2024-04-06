Şırnak'ta İl Seçim Kurulu ve 'taşımalı seçmenler' hakkında savcılığa yüzlerce dilekçe verildi

Yerel seçimde sonuçların en çok tartışıldığı illerden Şırnak'ta DEM Parti İl Örgütü, "taşımalı seçmen" ve İl Seçim Kurulu hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na yüzlerce dilekçeyle suç duyurusunda bulundu.

31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından sonuçların en çok tartışıldığı illerden biri Şırnak. Resmî sonuçlara göre Şırnak merkezde seçimi AKP 2 bin 480 oy farkla kazansa da farklı illerden toplu halde getirilerek oy kullandırtılan 'seçmenlerin' sonuçları belirlediği iddiaları devam ediyor.

DEM Parti Şırnak İl Örgütü, seçim günü kentte yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Şırnak Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduktan sonra bugün de Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taşımalı seçmen" ve İl Seçim Kurulu hakkında yüzlerce dilekçeyle suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'ın haberie göre DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan, Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Mardin Milletvekili George Aslan, Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, Şırnak Belediye Eşbaşkan adayları Berivan Kutlu ve Hacı Saltan ve yüzlerce kişi, DEM Parti Şırnak İl örgütü önünde bir araya gelerek hazırladıkları yüzlerce dilekçeyi Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürdü.

"MEHMET YARKA BU HALKIN BAŞKANI DEĞİL"

Suç duyurusuna dair dilekçeler savcılığa teslim edildikten sonra il binası önünde yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Şirnak İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen, yapılan seçimin hukuksuz olduğuna vurgu yaparak, “Hepinizin bildiği gibi bu seçim hukuksuz adaletsiz bir şekilde yapıldı. Hırsızların seçimi oldu. Dilekçelerimizi savcılığa verdik, arkadaşlarımız YSK'ya da itirazlarını yapacak. Tüm hukuk yollarını tüketeceğiz. Halkın iradesini gasp ettiler. Bunu asla kabul etmiyoruz. Mehmet Yarka bu halkın başkanı değildir. Şırnak halkı nezdinde o hırsız biridir" diye konuştu.

DEM Parti'nin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazların reddedilmesinin ardından DEM Parti'nin YSK'ye başvuracağı da öğrenildi.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yarın Şırnak'a gidecek. Hatimoğulları'nın Şırnak İl Örgütü önünde saat 13.30'da açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti'nin tespitlerine göre Şırnak'ta oy sayıları ve taşımalı seçmenler şöyle:

ŞIRNAK AKP: 18 bin 33 DEM Parti: 15 bin 553 Fark: 2 bin 480 Taşınan seçmen: 6 bin 541 ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP AKP: 2 bin 169 DEM Parti: Bin 215 Fark: 954 Taşınan seçmen: 828 ŞIRNAK/ULUDERE AKP: 2 bin 681 DEM Parti: 2 bin 575 Fark: 106 Taşınan seçmen: 1409

İl Genel Meclisi seçiminde ise DEM Parti yüzde 55,4, AKP ise yüzde 24,2 oy almıştı.