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Şırnak'ta zırhlı aracın çarptığı çocuk kafa travması geçirdi

Şırnak'ta kent merkezinde zırhlı aracın çarptığı 12 yaşındaki Tajdin Adal kafa travması geçirdi. Adal'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Güncel
  • 01.09.2023 16:35
  • Giriş: 01.09.2023 16:35
  • Güncelleme: 01.09.2023 16:39
Kaynak: Haber Merkezi
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Şırnak'ta zırhlı aracın çarptığı çocuk kafa travması geçirdi

Şırnak merkezde 30 Ağustos’ta zırhlı aracın çarptığı 12 yaşındaki Tajdin Adal’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 

2 gün önce zırhlı araç çarpması sonucu yaralanan Adal, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dün durumu ağırlaşan Adal, Batman’da bir özel hastaneye sevk edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Adal’ın kafa travması geçirdiğini söyleyen doktorları, yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu ve durumunun iyiye gittiğini belirtti. 

Yaşanan olaya ilişkin Şırnak Valiliği’nden herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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