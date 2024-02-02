Sırrı Süreyya Önder'den İzmir adaylığı sorusuna yanıt

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağına partinin karar vereceğini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına yönelik iddiaya yanıt verdi.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre Önder, "Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, 2014'te HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

İzmir'de CHP'nin adayını destekleme eğiliminde olduğu belirtilen DEM Parti'nin, CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesinin ardından kararını değiştirebileceği belirtilmişti.