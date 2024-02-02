Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sırrı Süreyya Önder'den İzmir adaylığı sorusuna yanıt

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağına partinin karar vereceğini söyledi.

Güncel
  • 02.02.2024 17:21
  • Giriş: 02.02.2024 17:21
  • Güncelleme: 02.02.2024 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder'den İzmir adaylığı sorusuna yanıt

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına yönelik iddiaya yanıt verdi.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre Önder, "Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, 2014'te HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

İzmir'de CHP'nin adayını destekleme eğiliminde olduğu belirtilen DEM Parti'nin, CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesinin ardından kararını değiştirebileceği belirtilmişti.

DEM Parti anketi: Seçmenler, ‘Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya’ dedi
DEM Partinin Ankara ve Antalya adayları netleşti, İzmir kararı değişebilir
BirGün'e Abone Ol