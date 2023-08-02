Sivas’taki yaşam savunucularından Avcıpınarı’ndaki madene karşı protesto

Sivas'ın Avcıpınarı köyünde yapılacak maden tesisine karşı köylüler, “Madenin çıkarılacağı bölgedeki toprak yapısı asbest içeriğinin yüksek olması nedeniyle maden faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu madenin kamyonlarla taşınması sırasında bu asbest maddesi bütün çevre köylere yayılacak, insan hayatını ve sağlığını tehdit eder seviyeye gelecektir” açıklamasını yaptı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Avcıpınarı köyüne AVC Anatolia Resources Mad. San. Tic. A.Ş. isimli şirket tarafından yapılacak 'maden arama ve atık depolama tesisi', dün köylüler tarafından protesto edildi. Köylüler tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“BU TOPRAKLARDAKİ YAŞAM HAKKIMIZI TEHDİT ETMEKTEDİR”

“Yüzyıllardır atalarımızın, dedelerimizin yaşadığı bu topraklarda yapılacak maden tesisi öncelikli olarak bu topraklardaki yaşam hakkımızı tehdit etmektedir. Madenin çıkarılacağı bölgedeki toprak yapısı asbest içeriğinin yüksek olması nedeniyle maden faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu madenin kamyonlarla taşınması sırasında bu asbest maddesi bütün çevre köylere yayılacak, insan hayatını ve sağlığını tehdit eder seviyeye gelecektir. Dünyada kansorejen maddeler listesinde ilk sırada asbest maddesi, 'kesin kanserojen' tanımlaması ile 1. grupta sınıflandırılmıştır.

“KARARLILIĞIMIZ VE MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR”

Söz konusu maden projesi ile ilgili olarak Sivas Valiliği'nin vermiş olduğu ‘ÇED gerekli değildir’ kararı projenin hayata geçmesiyle beraber köylerde yaşayanların yaşam alanlarına, sağlıklarına, köylerin tarım arazilerine, hayvancılığa, su mirasına, havaya, sosyal yaşantıya, ekolojik yapıya, güvenliğe, tarihi ve kültürel mirasa, doğal varlıklara ve biyolojik çeşitliliğe zarar verecektir. Bizler Sivas Valiliği’nce verilen ÇED gerekli değildir kararını protesto ediyoruz. Yapılacak bilirkişi incelemesinde bu itirazlarımızın haklılığı ortaya çıkacaktır. Bu konudaki kararlılığımız ve mücadelemiz sonuna kadar artarak devam edecektir.”