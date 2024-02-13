Siyasi partilerden Çöpler Altın Madeni'ndeki toprak kaymasıyla ilgili tepki: Uyarılara kulaklarını kapadılar

Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından muhalefet partilerinin genel başkanlarından peş peşe açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasiler, iktidarı daha önce uyardıklarını ve facianın göz göre göre geldiğini belirttiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgeye bir heyet yönlendirdiklerini belirtti. SOL Parti'den yapılan açıklamada ise "Daha fazla kâr hırsıyla topraklarımızı, doğamızı, emperyalist şirketlere peşkeş çekenlerden hesap soracağız" denildi.

Erzincan İliç'te Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına muhalefetteki siyasi partiler tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları 'dehşet' ile takip ettiklerini belirtirken parti heyetinin facianın yaşandığı bölgeye hareket ettiğini belirtti.

Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.



Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 13, 2024

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen #Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi" dedi.

Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen #Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi!



Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu… pic.twitter.com/DFzeTavg3A — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) February 13, 2024

Parti'nin diğer eş başkanı Tuncer Bakırhan ise "Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük meydana geldi" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, facianın meydana geldiği bölgeye doğru yola çıktığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, facianın yaşandığı bölgeyle ilgili daha önce iktidarı uyardıklarını vurgulayarak "Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum...



Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık.… — Meral Akşener (@meral_aksener) February 13, 2024

SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de sosyal medya hesaplarından iktidara tepki gösterdi. İki partinin açıklamasında da iktidarın faciadaki sorumluluğu vurgulandı.

Tüm uyarılara, itirazlara kulaklarını kapadılar şimdi hem madende çalışan yurttaşlarımız toprak altında kaldı hem doğamız zehirlendi.



Daha fazla kâr hırsıyla topraklarımızı, doğamızı, emperyalist şirketlere peşkeş çekenlerden hesap soracağız. https://t.co/CdtRqEj8k5 — SOL Parti (@solpartibilgi) February 13, 2024

Temmuz 2022'de Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'na bulunduğumuz suç duyurusuna 31 Ekim 2022'de takipsizlik kararı verilip, ardından şirkete madenin kapasitesini artırmaya yönelik izinler sağlandı.



Dahası, maden ruhsatının iptaline… https://t.co/V3OtgiLsrW — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 13, 2024

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Erzincan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan madencilerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 13, 2024