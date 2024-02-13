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Siyasi partilerden Çöpler Altın Madeni'ndeki toprak kaymasıyla ilgili tepki: Uyarılara kulaklarını kapadılar

Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından muhalefet partilerinin genel başkanlarından peş peşe açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasiler, iktidarı daha önce uyardıklarını ve facianın göz göre göre geldiğini belirttiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgeye bir heyet yönlendirdiklerini belirtti. SOL Parti'den yapılan açıklamada ise "Daha fazla kâr hırsıyla topraklarımızı, doğamızı, emperyalist şirketlere peşkeş çekenlerden hesap soracağız" denildi.

Güncel
  • 13.02.2024 17:09
  • Giriş: 13.02.2024 17:09
  • Güncelleme: 13.02.2024 17:39
Kaynak: Haber Merkezi
Siyasi partilerden Çöpler Altın Madeni'ndeki toprak kaymasıyla ilgili tepki: Uyarılara kulaklarını kapadılar

Erzincan İliç'te Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına muhalefetteki siyasi partiler tepki gösterdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları 'dehşet' ile takip ettiklerini belirtirken parti heyetinin facianın yaşandığı bölgeye hareket ettiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen #Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi" dedi.

Parti'nin diğer eş başkanı Tuncer Bakırhan ise "Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük meydana geldi" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, facianın meydana geldiği bölgeye doğru yola çıktığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, facianın yaşandığı bölgeyle ilgili daha önce iktidarı uyardıklarını vurgulayarak "Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık" ifadelerini kullandı. 

SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de sosyal medya hesaplarından iktidara tepki gösterdi. İki partinin açıklamasında da iktidarın faciadaki sorumluluğu vurgulandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. 

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