Slipknot'ın solisti Corey Taylor İstanbul'da konser verecek

Slipknot'un solisti Corey Taylor, solo turnesi kapsamında 26 Mayıs Pazar akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

Slipknot ve Stone Sour gibi dünyaca ünlü rock gruplarının vokalisti Corey Taylor, solo turnesi kapsamında 26 Mayıs Pazar akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

Grammy ödüllü 50 yaşındaki sanatçı, 2020'de çıkardığı ilk solo albümü CMFT'den şarkıların yanı sıra klasikleşmiş parçalarını da seslendirecek.

Konserin bilet fiyatları ise 825 TL'den başlıyor.

New York Times'ın albümleri en çok satan sanatçılar listesine giren 50 yaşındaki sanatçı, 2000'lerin başında rol aldığı 'Thunder Force', 'Resident Evil' ve Rollerball gibi filmlerdeki oyunculuk performanslarıyla da biliniyor.