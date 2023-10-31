Sokaklara taşan bir özlemin ifadesiydi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, iktidar ne kadar karşı koysa da geniş kesimler tarafından kutlandı. Sokaklar, alanlar hınca hınç doldu. Gece yarısına kadar süren etkinliklerden geriye renkli görüntüler kaldı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, iktidarın engellemelerine rağmen milyonlarca kişi önceki gün alanlardaydı. Anıtkabir başta olmak üzere sayısız merkezde katılım rekoru kırıldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentte yoğun katılım nedeniyle trafik durdu. İnsan seli sokakları kapladı.

İstanbul’da kutlamaların merkezi Maltepe oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iki günlük kutlamada dev sahne kuruldu. 150 metrelik sahnede ünlü sanatçılar şarkılar seslendirdi. 16 metrelik ‘Cumhuriyet Çınarı’nın da yer aldığı sahneye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve 142 mesai arkadaşıyla birlikte çıktı.

DAYANIŞMA MESAJI

İstanbullulara hitap eden İmamoğlu, “Türkiye’yi özgür ve mutlu, güçlü ve istikrarlı bir ülke yapabilmenin şartı, Cumhuriyet ilke ve değerleri etrafında buluşmaktır. En büyük uzlaşmayı, bu güzel buluşmayı, hep birlikte yeniden gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetin bize kazandırdığı öz güven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere, hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk’ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla, kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimiz, özgür ve eşit yurttaşların dayanışma içinde kurdukları toplumsal barışın adıdır” dedi.

Türkiye’nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile İtalya’dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Boğaz Köprüsü şeklinde tasarlanan sahnede buluştu. Piyanist İlyun Bürkev, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Kubat, Edis ve Sıla yaptıkları gösteriler ve verdikleri konserlerle katılımcılar coştu. Finali, usta sanatçı Zülfü Livaneli konseriyle yapıldı.

İstanbul Boğazı’ndaki havai fişek, ışık ve dron gösterilerine de ilgi büyüktü. Seyir noktalarının yanı sıra Boğaz’ın her iki yanında toplananlar alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti. Ayrıca seyir alanlarındaki ekranda gösteri canlı yayınlanırken gökyüzüne çizilen semboller de anlatıldı.

En kalabalık etkinlerden biri de Kadıköy Belediyesi’nin Bağdat Caddesi’nde düzenlediği yürüyüş oldu. Bağdat Caddesi’ni dolduran vatandaşlara yaklaşık 300 bin Türk bayrağı, 10 bin meşale ve binlerce Atatürk posteri dağıtıldı. Çoluk çocuk binlerce kişi saat 19.23’te Suadiye Işıklar’dan yürüyüşe başladı.

İPTALE RAĞMEN

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, bazı kurum ve kuruluşlarca Cumhuriyet kutlamalarının iptal edilmesine tepki göstererek “Biz Cumhuriyet’i kutlarken, kutlamayalım diye uğraşanlara atılan en büyük tokattır Kadıköy. Yolsuzluğa, yoksulluğa, gericiliğe, faşizme, bölücülüğe karşı cumhuriyetimizin saflarındayız” dedi.

İZMİR UYUMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kutlamaları da geceye taştı. On binlerin Cumhuriyet Meydanı’na akın ettiği törenlerde yapılan ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden kortejde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İzmirliler ellerinde Türk Bayraklarıyla hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi.