Halk, Cumhuriyet’e sahip çıktı

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları "balkonlara, camlara bayrak asın" çağrısıyla sınırlandırılmak istense de 7'den 77'ye herkes meydanları hınca hınç doldurdu. Gökyüzüne dronelarla Atatürk ve Cumhuriyet sembolleri oluşturuldu, dev meşaleler yakıldı, fener alayları yapıldı. Havada, karada ve denizde coşku vardı.

Haber Merkezi

AKP iktidarının tüm kısıtlamalarına rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda çocuk, genç, yaşlı tüm yurttaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için meydanları ve alanları doldurdu. Birçok kentte yapılan kutlamalar birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu.

YÜZYILIN KUTLAMASI

İstanbul'da kutlamaların adresi Maltepe oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe etkinlik alanında cumartesi günü başlayan ve dün sona eren etkinliklere binlerce kişi katıldı. Etkinlik alanına akın eden yurttaşlar ellerindeki bayraklarla çalan şarkılara eşlik etti. Cumhuriyetin 100. yılı gösterisine özel olarak tasarlanan 150 metrelik görkemli sahnede, bazıları yine yurtdışından bu gece için özel getirilen en son teknoloji görüntü, ses, ışık, pyro ve otomasyon ekipmanları kullanıldı. Etkinlikte çok sayıda sanatçı konserler verdi. İstanbul Valiliği de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle dün Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören aracıyla alandaki yurttaşları selamladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan yurttaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

İBB, Maltepe etkinlik alanında iki gün süren "Yüzyılın kutlaması" etkinliği yaptı.

Etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne aldı.

İBB MECLİS ÖZEL OTURUMU

İBB Meclisi de “100. yıl” gündemi ile olağanüstü toplandı. İmamoğlu’nun yönettiği toplantıda, Türkiye’deki yerel yönetimler ile İBB Meclisi’nin tarihini anlatan “Cumhuriyetin 100. yılı” özel filmi gösterildi. Burada konuşan İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını onurla, gururla ve umutla kutluyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıl yaşasın” diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

ANITKABİR’E AKIN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı da dün ziyaretçi akınına uğradı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu. Başkent’te ise halk Anıtkabir’e akın etti. Resmi törenin bitmesinin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir doldu taştı. Anıtkabir semalarında SoloTürk gösterisi düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Atatürk Orman Çiftliği'nde kutlamalar düzenledi. Ankara'da bir otelde '100'üncü yıl Cumhuriyet Balosu' düzenlendi. Baloya, ABB Başkanı Mansur Yavaş, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. İzmir, Denizli, Mersin, Aydın gibi pek çok kentte de coşkulu kutlamalar yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Süleyman Elban, Orgeneral Kemal Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracından yurttaşları selamladı. Çeşme’de birbiri ardına yapılan açılışların yanı sıra 4 bin öğrenci Harmandalı Zeybeği oynadı.

Kapadokya’da ise 100 sıcak hava balonu, 100 Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı. Maraş'ta da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Cumhuriyet Bayramı’nı depremzede çocuklarla kutladı.

Google, 100. yılına özel hazırladığı "doodle" ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kullanıcıların yönlendirildiği sayfada, "Bugünkü Doodle’da Cumhuriyet Bayramı’nı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. Doodle görselinde, Ankara’daki 1. Meclis binası ve Türk bayrağı yer aldı.

BOĞAZ’DA DEV GÖSTERİ

Türk donanması da tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz’ında yaptı. 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle yapılan etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet’i selamladı. Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

BAYRAKLAR DALGALANDI

Erzincan’da yamaç paraşütü pilotları, Cumhuriyet’in 100. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı. Ekşisu Çakırman bölgesinde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, buradaki yüksek tepeden uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı açarak gökyüzünde yaklaşık 20 dakika süzülen paraşüt pilotları Sedat ve Kübra Cengiz, daha sonra Çakırman mezrasına iniş yaptı.

DRONE GÖSTERİSİ

Antalya Alanya’da 500 drone gökyüzünde, 100'üncü yıl logosu, Atatürk silüeti, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi, Atatürk imzası ve Türk bayrağı sembollerini oluşturdu.

MADENCİLER BARETLERİYLE SAHNEDE

Türkiye’nin tek 'Madenci Korosu' Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta sahne aldı. Maden işçileri konsere iş elbiseleri ve baretleriyle çıktı.

SU ALTINDA ÖZEL KUTLAMA YAPILDI

Özel bir sualtı spor kulübü üyesi dalgıçlar, Yalova Çınarcık ilçesinden denize dalarak, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı. 'Derinlere Saygı Dalışı'nı, su altı kamerasıyla kaydeden dalgıçlar, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en özel şekilde kutladık” dedi. Yalova’nın Altınova ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise 400 metrelik Türk bayrağı ile yurttaşlar yürüyüş gerçekleştirdi.

İSTİKLAL’DE GÜN BOYU KUTLAMA

İstiklal Caddesi çift taraflı 1200 Türk bayrakları ile donatıldı. Gün boyu Türk bayraklarıyla süslenen tramvay, marşlar eşliğinde geçiş yapıldı. Cadde, asılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken bazı vatandaşlar ve yabancı turistler de bayrakların arasından geçen nostaljik tramvayla fotoğraf çekti.

KONVOY OLUŞTU

İstanbul Kadıköy’de 100 klasik otomobil sürücüsü konvoy oluşturdu. Konvoy, Bağdat Caddesi’nden Kadıköy istikametine ilerledi. Konvoy Kızıltoprak’ta sona erdi.

PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN DÖNDÜ

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa’da "100. yılda 100 bisikletli" pedal çevirdi. Manisa Valiliği ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet turu yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Ellerindeki Türk bayraklarıyla şehir turu atan bisikletliler, Cumhuriyet Meydanı’nda etkinliği sonlandırdı.