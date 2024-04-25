SOL Parti'den 'Büyük Savunma Mitingi'ne çağrı
SOL Parti, Ankara'da pazar günü yapılacak 'Büyük Savunma Yürüyüşü' için çağrı yaptı. SOL Parti'nin açıklamasında, "Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buluşuyoruz" denildi.
SOL Parti, 27 Nisan Pazar günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği Büyük Savunma Yürüyüşü için çağrı yaptı.
SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buluşuyoruz" denildi.
ANKARA'DA BÜYÜK SAVUNMA MİTİNGİ'NDE BULUŞUYORUZ!— SOL Hukuk (@SOLHukuk) April 25, 2024
Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için @barolar ın çağrısıyla gerçekleştirilen #BüyükSavunmaMitingi nde buluşuyoruz.
📅 27 Nisan Cumartesi
📍 TBB önü 10.30
Anıtpark'a yürüyüş 11.00
Miting 13.00
Avukatlar, saat 10.30'da TBB önünde buluşacak ve 11.00'de Anıtpark'a yürüyecek. Miting ise saat 13.00'te başlayacak.