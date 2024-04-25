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SOL Parti'den 'Büyük Savunma Mitingi'ne çağrı

SOL Parti, Ankara'da pazar günü yapılacak 'Büyük Savunma Yürüyüşü' için çağrı yaptı. SOL Parti'nin açıklamasında, "Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buluşuyoruz" denildi.

Güncel
  • 25.04.2024 13:17
  • Giriş: 25.04.2024 13:17
  • Güncelleme: 25.04.2024 13:45
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den 'Büyük Savunma Mitingi'ne çağrı

SOL Parti, 27 Nisan Pazar günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği Büyük Savunma Yürüyüşü için çağrı yaptı.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buluşuyoruz" denildi. 

Avukatlar, saat 10.30'da TBB önünde buluşacak ve 11.00'de Anıtpark'a yürüyecek. Miting ise saat 13.00'te başlayacak. 

Savunma, hakları için alana çıkıyor
Avukatlar "Büyük Savunma Yürüyüşü"ne hazırlanıyor
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