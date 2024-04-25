SOL Parti'den 'Büyük Savunma Mitingi'ne çağrı

SOL Parti, Ankara'da pazar günü yapılacak 'Büyük Savunma Yürüyüşü' için çağrı yaptı. SOL Parti'nin açıklamasında, "Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buluşuyoruz" denildi.

Güncel 25.04.2024 13:17 Giriş: 25.04.2024 13:17

Güncelleme: 25.04.2024 13:45 Kaynak: Haber Merkezi