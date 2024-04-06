SOL Parti'den CHP'ye Hozat tepkisi: Halkın iradesine saygı duyun

SOL Parti, Dersim'in Hozat ilçesinde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazlara tepki gösterdi. SOL Parti'nin açıklamasında, "CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz" denildi.

SOL Parti, Dersim'in Hozat ilçesinde CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesine tepki gösterdi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada itirazların sonucu değiştirmeyeceğinin açık olduğu vurgulanırken CHP'ye 'iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçme ve halkın iradesine saygı duyma' çağrısı yapıldı.

Sürecin geciktirilmesine tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz.

Seçimleri kazandığımız Hozat'da CHP yöneticileri günlerdir seçim sonuçlarına itiraz ediyor. İlce seçim kurulunun ardından İl seçim kurulunun da reddettiği itirazlarını şimdi de YSK üzerinden sürdürüyor.

Sonucu değiştirmeyeceği açık bu itirazlarla sürecin geciktirilmesine bir an önce son verilmesini bekliyoruz."

CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. @herkesicinCHP



Seçimleri kazandığımız Hozat'da CHP yöneticileri günlerdir seçim sonuçlarına itiraz ediyor. İlce… — SOL Parti (@solpartibilgi) April 6, 2024