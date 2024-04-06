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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SOL Parti'den CHP'ye Hozat tepkisi: Halkın iradesine saygı duyun

SOL Parti, Dersim'in Hozat ilçesinde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazlara tepki gösterdi. SOL Parti'nin açıklamasında, "CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz" denildi.

Güncel
  • 06.04.2024 17:22
  • Giriş: 06.04.2024 17:22
  • Güncelleme: 06.04.2024 17:35
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den CHP'ye Hozat tepkisi: Halkın iradesine saygı duyun

SOL Parti, Dersim'in Hozat ilçesinde CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesine tepki gösterdi. 

SOL Parti'den yapılan açıklamada itirazların sonucu değiştirmeyeceğinin açık olduğu vurgulanırken CHP'ye 'iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçme ve halkın iradesine saygı duyma' çağrısı yapıldı.

Sürecin geciktirilmesine tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. 

Seçimleri kazandığımız Hozat'da CHP yöneticileri günlerdir seçim sonuçlarına itiraz ediyor. İlce seçim kurulunun ardından İl seçim kurulunun da reddettiği itirazlarını şimdi de YSK üzerinden sürdürüyor. 

Sonucu değiştirmeyeceği açık bu itirazlarla sürecin geciktirilmesine bir an önce son verilmesini bekliyoruz."

HOZAT'TA SEÇİM

Hozat'ta yapılan seçimlerde SOL Parti adayı Aydın Kaya 478 oy ile belediye başkanı seçilmişti. CHP'nin adayı Seyfi Geyik 449, TİP adayı Atilla Bulut 422, AKP adayı Ali Haydar Tunçel ise 406 oy almıştı.

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