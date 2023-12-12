Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, görüntülerin tersine ifade vermiş

Haber Merkezi

Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un ifadesi ortaya çıktı. Mohamud’un ortaya çıkan görüntülerin tersine konuştuğu anlaşıldı.

Motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Konsolosluğu’na ait olan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracı kullananın ise Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında 'motokurye hatalı gösterildiği' için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulunmuştu. Şüphelinin de 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Kanal D Haber Hassan Shekh Mohamud’un ifadesine ulaştı. Buna göre Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi.

Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

Mohamud, Göçer'i dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. Göçer basına yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu.

Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud’un kusurlu olduğu kanısına vardı.

KUSURLU KİM?

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, kazadan sonra beş gün boyunca savcılığa “tutuklama talebi” başvurusunda bulunduğunu ancak bu istemlerinin kabul edilmediğini söyledi. VOA Türkçe’nin konuştuğu Çimen, “Burada açık bir ihmal, bir kusur var. Şimdi burada trafik polisi mi kusurlu, karakol polisi mi kusurlu, savcılık mı kusurlu? ”dedi.

DUBAİ’YE KAÇTI İDDİASI

Somalili bir diplomat, Mohamud’un kazanın ardından Dubai’ye gittiğini öne sürdü. Diplomat ayrıca, Cumhurbaşkanının oğlunun diplomatik pasaportla seyahat ettiğini söyledi.